Укр

Улучшение ПВО необходимо: военный эксперт объяснил, как "закрытие неба" повлияет на войну

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
Системы ПВО работают на максимуме своих возможностей, но Украине этого пока недостаточно Новость обновлена 16 октября 2022, 10:18
Системы ПВО работают на максимуме своих возможностей, но Украине этого пока недостаточно

Надеяться, что у россии попросту закончатся ракеты и другие снаряды — нерационально, уверен Селезнев

Несколько последних недель продемонстрировали, что Украина сильно подвержена массированным ракетным атакам со стороны россии. Для защиты от этого следует максимально задействовать возможность укрепить систему обороны, в том числе системами ПВО. Если ВСУ удастся закрыть небо от российской авиации и ракет, это позитивно скажется на дальнейшем продвижении армии на фронте.

В комментарии OBOZREVATEL военный эксперт Владислав Селезнев отметил: ждать того, что у россии внезапно закончатся ракеты, не стоит. Такой подход не является рациональным, тем более в условиях полномасштабного вторжения. Чем скорее мы получим от западных партнеров дополнительное вооружение в виде систем и боеприпасов к системам ПВО, тем лучше.

"Прежде всего, — говорит эксперт, — мы должны ориентироваться на то, что щит, закрытое небо поможет нам уберечь мирных жителей нашей страны, объекты критической инфраструктуры. А перелом в войне будет достигаться на поле боя".

По мнению Селезнева, уже сейчас можно четко увидеть, как российская армия резко сократила все свои "преимущества". Тем более, что ситуация на фронте хорошо меняется в сторону ВСУ — благодаря новому артиллерийскому вооружению и точности военнослужащих, которые их используют.

"Сейчас отрабатывается кейс по закрытию неба, — объясняет Владислав Селезнев. — Соответственно россия потеряет преимущество в авиации".

Это происходит даже сейчас, ведь украинские зенитчики и пилоты вовсю работают над тем, чтобы по максимуму уничтожать воздушные цели армии противника. Лишь накануне ночью всего за полчаса им удалось сбить вертолет и пять дронов-шахидов.

Специалист подчеркивает, что, вероятней всего, сейчас враг будет пытаться создавать проблемы на фронте с помощью увеличения количества солдат на поле боя. Однако подобный подход все равно даст лишь временный эффект, ведь оккупанты постепенно "перемалываются" нашими защитниками, в том числе с помощью артиллерии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое серьезное подкрепление в виде оружия собирается передать Украине Испания и как оно повлияет на работу нашей системы ПВО в целом.

Также мы писали, чем нашим зенитчикам, сбивающим воздушные цели, может помочь каждый желающий гражданин страны.

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#Украина #ПВО #Война #Авиация #Владимир Селезнев