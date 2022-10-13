Каждый украинский может помочь работе ПВО: как это сделать

Это расширит возможности по обнаружению вражеских ракет, самолетов и дронов

В последнее время территорию Украины все чаще атакуют иранские дроны-камикадзе, активность которых не всегда могут заметить радары. Именно поэтому конструкторская группа "Технари" создала приложение "єППО", которое помогает силам противовоздушной обороны отследить передвижение враждебной цели в небе над Украиной.

Разработка приложения была согласована с командованием ОК "Юг" и старшими офицерами Воздушных Сил ППК "Юг". При создании "єППО" также проводились консультации со специалистами украинских сил ПВО. Теперь любой рядовой житель Украины может сообщить через приложение об обнаруженном беспилотнике или ракете.

Пока выпущена только Андроид-версия приложения, и она уже прошла верификацию Google. Чтобы приложение работало, каждому желающему следует пройти верификацию в "Дие". Работает "єППО" очень просто:

Вы увидели воздушную цель, например, крылатую ракету или дрон-камикадзе "шахид". Вы открыли "єППО" на смартфоне, выбрали тип воздушной цели, направили смартфон в направлении движения цели и нажали большую красную кнопку. Специалисты увидят отметку на карте, она должна дополнить радиолокационную информацию и вражеский объект будет сбит.

Для пользователей iPhone приложение будет выпущено позже. В настоящее время идет его тестирование.

Как сообщал "Телеграф" ранее, вице-премьер-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, может ли россия полностью лишить украинцев сети и интернета во время войны. Кроме того, он объяснил, как выстояла сеть 24 февраля.