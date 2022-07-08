В инвалидной коляске и с Кличко: экс-секретарь СНБО удивил необычной свадьбой (фото)

Избранницей политика стала украинская дизайнерка Лилия Литковская

Бывший секретарь Совета нацбезопасности Украины Александр Данилюк на праздник Ивана Купала сочетался узами брака с известной отечественной дизайнеркой Лилией Литковской. Свадебной церемонии не помешала ни война, ни недавно полученная женихом травма — невеста была в нежном белом одеянии, а вот Данилюк обошелся футболкой и штанами, добавив к этому набору еще и инвалидную коляску.

Информация о бракосочетании появилась в Instagram Литковской — она выставила несколько снимкой со свадьбы, а также показала ближе свое платье. К слову, расписывались молодожены в Софиевском соборе Киева.

"Я желаю мира украинской земле и хочу, чтобы мы с мужем создавали и умножали нашу любовь в этом мире", — подписала фотографии невеста.

Церемония бракосочетания Данилюка и Литковской

К слову, среди именитых гостей на свадьбе Данилюка был замечен мэр столицы Виталий Кличко. В сети уже шутят, что именно политик и подкатил жениха на коляске к алтарю.

Травма ног - не причина для грусти

Столь необычный способ передвижения экс-секретарь СНБО выбрал не ради хайпа или смеха. Около трех недель назад, еще 19 июня, Александр Данилюк попал в ДТП и, упав с мотоцикла, сломал обе ноги. Однако церемонию бракосочетания решили не откладывать.

Добавим, что Лилия Литковская была на свадьбе в платье собственного пошива. В сториз Instagram-а она показала свое творение поближе, чем на общих фото.

Так выглядела Лилия Литковская на своей свадьбе

Сам Данилюк в соцсетях пока не комментировал факт бракосочетания. К слову, для него это уже второй брак. От первого он имеет двух сыновей. От активной политики Александр Данилюк отошел в 2019 году — когда ушел в отставку с поста секретаря СНБО. До этого при президенте Петре Порошенко он занимал должность министра финансов (2016-2018).

Напомним, ранее мы рассказывали, что вторую в жизни свадьбу отыграл и украинский кинорежиссер, а нынче военнослужащий Олег Сенцов.

Также "Телеграф" подробно описывал свадьбу одного из главных красавчиков ВСУ Артура Тураева и рассказывал о его избраннице.