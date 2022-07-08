В інвалідному візку і з Кличком: екссекретар РНБО здивував незвичайним весіллям (фото)

Обранкою політика стала українська дизайнерка Лілія Літковська

Колишній секретар Ради нацбезпеки України Олександр Данилюк на свято Івана Купала одружився з відомою вітчизняною дизайнеркою Лілією Літковською. Весільній церемонії не завадила ні війна, ні нещодавно отримана нареченим травма — наречена була в ніжній білій сукні, а ось Данилюк обійшовся футболкою та штанами, додавши до цього набору ще й інвалідний візок.

Інформація про одруження з’явилася в Instagram Литковської — вона виставила деякі знімки із весілля, а також показала свою сукню. До речі, розписувалися молодята у Софіївському соборі Києва.

"Я бажаю миру українській землі і хочу, щоб ми з чоловіком створювали та множили наше кохання у цьому світі", — підписала фотографії наречена.

Церемонія одруження Данилюка та Литковської

До речі, серед іменитих гостей на весіллі Данилюка було помічено мера столиці Віталія Кличка. У мережі вже жартують, що саме політик і підкотив нареченого на візку до вівтаря.

Травма ніг – не причина для смутку

Такий незвичайний спосіб пересування екссекретар РНБО обрав не заради хайпу чи сміху. Близько трьох тижнів тому, ще 19 червня, Олександр Данилюк потрапив у ДТП та, впавши з мотоцикла, зламав обидві ноги. Однак церемонію одруження вирішили не відкладати.

Додамо, що Лілія Літковська була на весіллі у сукні власного пошиття. У сторизі Instagram-а вона показала свій витвір ближче, ніж на загальних фото.

Так виглядала Лілія Літковська на своєму весіллі

Сам Данилюк у соцмережах поки не коментував факт одруження. До речі, для нього це вже другий шлюб. Від першого він має двох синів. Від активної політики Олександр Данилюк відійшов у 2019 році, коли пішов у відставку з посади секретаря РНБО. До цього за президента Петра Порошенка він обіймав посаду міністра фінансів (2016-2018).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що друге у житті весілля відіграв і український кінорежисер, а нині військовослужбовець Олег Сенцов.

Також "Телеграф" докладно описував весілля одного з головних красенів ЗСУ Артура Тураєва та розповідав про його обраницю.