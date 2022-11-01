"У него есть мужчина, но для государства его нет": зачем украинка выходит замуж за военного

Женщина обратила внимание на вопрос легализации однополых браков в Украине

С начала полномасштабного вторжения на защиту Украины стали одинаково гетеросексуальные и гомосексуальные люди, однако последние ограничены в праве вступать в брак, о чем говорилось в петиции относительно легализации однополых отношений. Поэтому украинка решила выйти замуж за мужчину, который воюет и является представителем ЛГБТ-сообщества, чтобы он имел те же юридические возможности, как и другие бойцы.

Специалистка в сфере коммуникаций Леда Космачевская поделилась этой историей на своей странице в Facebook. Женщина объяснила, почему решила принять предложение о женитьбе от военного, который не является ее любимым и давно находится в отношениях с другим мужчиной.

Так, женщина получила предложение от военного и согласилась стать его женой. Хотя в отношениях они не состоят. Космачевская объясняет, что приняла предложение из-за того, что "президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не ответил на запрос общества, выраженный законным способом путем подписания петиции об однополых браках".

"Я стану женой военного, который добровольно согласился защищать Украину и делает это с начала полномасштабного вторжения. Я беру на себя ответственность за поиск, опознание, захоронение, сообщение родственникам и знакомым. Это я, при необходимости, скажу врачу, что мой муж хотел стать донором. Это я не буду просить священника об отпевании, потому что мой муж этого не хотел. Это я выполню его последнюю волю и я встречу его первая, когда он вернется с победой", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, женщина призналась, что это не то, что она хотела и должна делать, ведь у нее есть любимый, и он тоже служит.

"У моего будущего мужа есть мужчина. Они вместе 15 лет. Но в юридической плоскости Украины его не существует. Это несправедливо, страшно, больно. Это уносит очень важное из жизни однополых пар", — написала Космачевская.

Женщина надеется, что в нашей стране будут заботиться обо всех гражданах, не разделяя по гендеру и сексуальной ориентации.

Отметим, что закон предоставляет ряд прав только родственникам военных, в том числе по процедуре выдачи тела погибшего. Также, например, любимый мужчина военнослужащего не получил бы денежную выплату, предоставляемую государством женам погибших героев.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Владимир Зеленский ответил на петицию по поводу легализации однополых браков в Украине. Гарант напомнил, что на эту тему говорит действующая Конституция.