Бывший главред "Дождя" Михаил Зыгарь вышел замуж: кто стал избранником

Свадьба состоялась в Португалии

Известный российский писатель, режиссер, политический деятель и бывший главный редактор "Дождя" Михаил Зыгарь сообщил, что вышел замуж.

Как он сообщил в своем Фейсбуке избранником стал российский актёр узбекско-гвинейского происхождения Жан-Мишель Щербак. Церемония бракосочетания состоялась в Португалии.

"Мы поженились (наверное, правильно говорить "вышли замуж"). Любовь, свобода, правда, счастье. Пора начинать освобождение с самих себя", — написал Зыгарь.

В свою очередь Щербак отметил, что вместе они уже более трех лет, однако лишь теперь решили официально узаконить отношения.

Зыгарь является известным российским журналистом и писателем. Руководил каналом "Дождь" с 2010 до 2015 года, за это время снял несколько политических фильмов, а также вел авторскую программу.

Также написал несколько книг, среди которых самой известной является "Вся кремлёвская рать" о путинской России. Лишь за первый год продажи она разошлась тиражом в 100 тысяч копий.

В феврале 2022 года он стал инициатором обращения писателей против вторжения в Украину, а позже переехал в Германию.

Для Зыгаря это второй брак. Первый был с журналисткой Майей Стравинской, от которого есть дочь Елизавета.

Как сообщалось ранее, украинская певица TAYANNA (наст. имя — Татьяна Решетняк) неожиданно для всех появилась в свадебном платье, что может быть намеком на то, что многими было воспринято, как намек на скорую свадьбу.