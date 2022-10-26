Колишній головний редактор "Дождя" Михайло Зигар вийшов заміж: хто став обранцем

Весілля відбулося у Португалії

Відомий російський письменник, режисер, політичний діяч та колишній головний редактор "Дощу" Михайло Зигар повідомив, що вийшов заміж.

Як він повідомив у своєму Фейсбуці обранцем став російський актор узбецько-гвінейського походження Жан-Мішель Щербак. Церемонія одруження відбулася у Португалії.

"Ми одружилися (напевно, правильно говорити "вийшли заміж"). Кохання, свобода, правда, щастя. Час починати звільнення з себе", — написав Зигар.

Своєю чергою Щербак зазначив, що разом вони вже понад три роки, проте лише тепер вирішили офіційно узаконити відносини.

Зигар є відомим російським журналістом та письменником. Керував каналом "Дощ" із 2010 до 2015 року, за цей час зняв кілька політичних фільмів, а також вів авторську програму.

Також написав кілька книг, серед яких найвідомішою є "Вся кремлівська рать" про путінську Росію. Лише за перший рік продажу вона розійшлася тиражем у 100 тисяч копій.

У лютому 2022 року він став ініціатором звернення письменників проти вторгнення в Україну, а згодом переїхав до Німеччини.

Для Зигара це другий шлюб. Перший був із журналісткою Маєю Стравінською, від якого є донька Єлизавета.

Як повідомлялося раніше, українська співачка TAYANNA (наст. ім’я — Тетяна Решетняк) несподівано для всіх з’явилася у весільній сукні, що може бути натяком на те, що багатьма сприйняли, як натяк на швидке весілля.