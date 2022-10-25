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"Щаслива мамка ох***ває": Настя Коротка вперше показала новонародженого сина від Бєднякова (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Настя Коротка вперше показала сина Новина оновлена 25 жовтня 2022, 16:58
Настя Коротка вперше показала сина

Шанувальники зазначили, що малюк схожий на тата.

Відомий український телеведучий Андрей Бєдняков та його дружина, українська актриса Настя Коротка 20 жовтня вдруге стали батьками. Дружина подарувала Бєднякову сина, а через 5 днів після пологів, опублікувала перше фото новонародженого малюка, і розповіла, як проходять їх перші дні.

Милим знімком Коротка поділилася на своїй сторінці в Інстаграм. Актриса опублікувала два фото: на одному показала Бєднякова-молодшого, що сплячого, а на другому знімку перестала сама. Варто зазначити, що фото яскраво показує, що актрисі важко справлятися з двома дітьми без чоловіка.

"На першому фото: "щасливе немовля спунькає". На другому фото: "щаслива мамка охе***ає". Це відповідь на всі ваші смс: "Яка ви сильна жінка". Дякую, що вірите в мене більше, ніж я в себе", - підписала нова мама.

Зазначимо, що зараз актриса та їх із Бєдняковим 7-річною дочкою Ксенією та новонародженим сином перебуває в США, а сам телеведучий залишився в Україні, або гастролює світом та веде різні заходи на підтримку України. У квітні телеведучий, родом із Маріуполя, повідомив про смерть матері.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український телеведучий Андрій Бєдняков заявив, що перекладає свою офіційну сторінку в Інстаграмі українською мовою. А в червні Бєдняков показав, як росіяни перетворили Маріуполь на сміттєзвалище. Також шоумен зворушив віршем про своє рідне місто.

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#Андрій Бедняков #Настя Коротка