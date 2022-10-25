Шанувальники зазначили, що малюк схожий на тата.

Відомий український телеведучий Андрей Бєдняков та його дружина, українська актриса Настя Коротка 20 жовтня вдруге стали батьками. Дружина подарувала Бєднякову сина, а через 5 днів після пологів, опублікувала перше фото новонародженого малюка, і розповіла, як проходять їх перші дні.

Милим знімком Коротка поділилася на своїй сторінці в Інстаграм. Актриса опублікувала два фото: на одному показала Бєднякова-молодшого, що сплячого, а на другому знімку перестала сама. Варто зазначити, що фото яскраво показує, що актрисі важко справлятися з двома дітьми без чоловіка.

"На першому фото: "щасливе немовля спунькає". На другому фото: "щаслива мамка охе***ає". Це відповідь на всі ваші смс: "Яка ви сильна жінка". Дякую, що вірите в мене більше, ніж я в себе", - підписала нова мама.

Зазначимо, що зараз актриса та їх із Бєдняковим 7-річною дочкою Ксенією та новонародженим сином перебуває в США, а сам телеведучий залишився в Україні, або гастролює світом та веде різні заходи на підтримку України. У квітні телеведучий, родом із Маріуполя, повідомив про смерть матері.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український телеведучий Андрій Бєдняков заявив, що перекладає свою офіційну сторінку в Інстаграмі українською мовою. А в червні Бєдняков показав, як росіяни перетворили Маріуполь на сміттєзвалище. Також шоумен зворушив віршем про своє рідне місто.