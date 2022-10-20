Бєдняков повідомив про народження сина та показав перше фото

На пологах телеведучий був відсутній

Український телеведучий та шоумен Андрій Бєдняков став батьком вдруге. Його дружина, українська актриса Анастасія Коротка, народила чудового хлопчика.

Про народження спадкоємця Бєдняков повідомив в Інстаграмі. Свій пост чоловік супроводжував першим фото з пологового будинку. На знімку зображено маленьку ніжку малюка.

За словами ведучого, на момент народження сина він був далеко. "Ласкаво просимо, КОЗАЧЕ. Така вже в мене традиція. Пропускати появу дітей. Вибач, що я далеко. Але роблю усе, щоб тобі не було потім соромно дивитися батькові в очі. Дякую за сина @nastyakorotkaya (Настя Коротка — ред.). Найкраща мама", — написав Бєдняков.

У Андрія Беднякова народився син

Зірку тревел шоу "Орел та решка" вітають його колеги. Щиро раді за свого кумира і його шанувальники.

Подружжя також має дочку Ксенію, яка народилася у 2015 році. Зараз Коротка перебуває з дівчинкою в США, поки сам Бєдняков гастролює світом і веде різні заходи на підтримку України. У квітні телеведучий, родом із Маріуполя, повідомив про смерть матері.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український телеведучий Андрій Бєдняков заявив, що перекладає свою офіційну сторінку в Інстаграмі українською мовою. А в червні Бєдняков показав, як росіяни перетворили Маріуполь на сміттєзвалище. Також шоумен зворушив віршем про своє рідне місто.