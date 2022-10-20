Бедняков сообщил о рождении сына и показал первое фото

На родах телеведущий отсутствовал

Украинский телеведущий и шоумен Андрей Бедняков стал отцом во второй раз. Его жена, украинская актриса Анастасия Короткая, родила прекрасного мальчика.

О рождении наследника Бедняков сообщил в Инстаграме. Свой пост мужчина сопроводил первым фотом из роддома. На снимке изображена маленькая ножка малыша.

По словам ведущего, в момент рождения сына он был далеко. "Добро пожаловать, КОЗАЧЕ. Такова у меня традиция. Пропускать появление детей. Извини, что я далеко. Но делаю все, чтобы тебе не было потом стыдно смотреть отцу в глаза. Спасибо за сына @nastyakorotkaya (Настя Короткая — ред.). Лучшая мама", — написал Бедняков.

У Андрея Беднякова родился сын

Звезду тревел-шоу "Орел и решка" поздравляют его коллеги. Искренне рады за своего кумира и его поклонники.

У супругов также есть дочь Ксения, которая родилась в 2015 году. Сейчас Короткая находится с девочкой в США, пока сам Бедняков гастролирует по миру и ведет различные мероприятия в поддержку Украины. В апреле телеведущий, родом из Мариуполя, сообщил о смерти матери.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский телеведущий Андрей Бедняков заявил, что переводит свою официальную страницу в Инстаграме на украинский язык. А в июне Бедняков показал, как россияне превратили Мариуполь в мусорную свалку. Также шоумен растрогал стихом о своем родном городе.