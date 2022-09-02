Потерявший в войну маму Бедняков станет отцом во второй раз

У телеведущего также еще одна дочь — 7-летняя Ксения.

В семье известного украинского телеведущего из Мариуполя Андрея Беднякова, который в апреле потерял свою маму, скоро ожидается приятное пополнение — его супруга, актриса Настя Короткая, беременна вторым ребенком.

Об этом будущая мама сообщила на своей странице в Инстаграм. Отметим, что несмотря на войну будущие родители шутят, и даже эту новость они подали в такой же шутливой форме.

"Вот такие новости. Только не говорите Андрею, он до сих пор думает, что это меня камера телефона полнит. Вот ему сюрприз будет через несколько месяцев" — написала Короткая в соцсети, и показала фото с достаточно округлившимся животом.

Отметим, что сам Бедняков также с юмором прокомментировал новость о будущем отцовстве.

"Вот, блин, оставил на полгода" — написал телеведущий в комментарии под фото супруги.

Отметим, что также пополнение ждет и семью украинского путешественника Дмитрия Комарова. Его младшая сестра, 33-летняя Ангелина, станет мамой во второй раз.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский телеведущий Андрей Бедняков заявил, что переводит свою официальную страницу в Инстаграме на украинский язык. А в июне Бедняков показал, как россияне превратили Мариуполь в мусорную свалку. Также шоумен растрогал стихом о своем родном городе.