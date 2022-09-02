Бедняков, який втратив у війні маму, стане батьком вдруге

У телеведучого також ще одна дочка – 7-річна Ксенія.

У родині відомого українського телеведучого з Маріуполя Андрія Беднякова, який у квітні втратив свою маму, незабаром очікується приємне поповнення — його дружина, актриса Настя Коротка, вагітна другою дитиною.

Про це майбутня мама повідомила на своїй сторінці в Інстаграм. Зазначимо, що попри війну, майбутні батьки жартують, і навіть цю новину вони подали в такій же жартівливій формі.

"Ось такі новини. Тільки не кажіть Андрію, він досі думає, що це мене камера телефону повнить. От йому сюрприз буде через кілька місяців " — написала Коротка в соцмережі, і показала фото з животом, що досить округлився.

Зазначимо, що сам Бідняков також із гумором прокоментував новину про майбутнє батьківство.

"Ось, млинець, залишив на пів року" — написав телеведучий у коментарі під фото дружини.

Зазначимо, що також на поповнення чекає і сім’я українського мандрівника Дмитра Комарова. Його молодша сестра, 33-річна Ангеліна, стане мамою вдруге.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український телеведучий Андрій Бедняков заявив, що перекладає свою офіційну сторінку в Інстаграмі українською мовою. А в червні Бідняков показав, як росіяни перетворили Маріуполь на сміттєзвалище. Також шоумен зворушив віршем про своє рідне місто.