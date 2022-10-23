"Реалії нашого часу": Андрій Бєдняков зворушив мережу оголошенням від сусідів у ліфті (фото)

Артист показав, як його сусіди підтримують один одного в такі складні часи.

Український телеведучий і шоумен Андрій Бєдняков, який 20 жовтня став батьком вдруге, показав промовисте оголошення, яке залишили його сусіди по будинку в ліфті. У зв’язку з можливими відключеннями електроенергії, мешканці будинку, в якому мешкає артист, подбали про тих, хто в цей час може застрягти у ліфті.

У сторіс на своїй сторінці в Інстаграм Бєдняков опублікував фото коробки, що стоїть у кутку ліфта, а на ній зверху "послання". У ньому говориться, що якщо раптом хтось застрягне в ліфті, то він може скористатися її вмістом. Ця "аварійна" коробка вміщує заспокійливе, підгузки для дорослих, ліхтарик, серветки, пакети для сміття, воду та печиво.

"У ліфті. Реалії нашого часу. Дякую таким людям" — підписав фото Бєдняков.

Варто зазначити, що таким самим фото поділилася на своїй сторінці й українська актриса Ольга Сумська. Мабуть, вони з Бєдняковим живуть в одному будинку, адже на фото одна і та ж коробка.

"Наш ліфт… Дякую сусідам за турботу у цей тяжкий час!" – подякувала своїм сусідам артистка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український телеведучий Андрій Бєдняков заявив, що перекладає свою офіційну сторінку в Інстаграмі українською мовою. А в червні Бєдняков показав, як росіяни перетворили Маріуполь на сміттєзвалище. Також шоумен зворушив віршем про своє рідне місто.