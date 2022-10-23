"Реалии нашего времени": Андрей Бедняков растрогал сеть объявлением от соседей в лифте (фото)

Артист показал, как его соседи поддерживают друг друга в столь сложные времена.

Украинский телеведущий и шоумен Андрей Бедняков, который 20 октября стал отцом во второй раз, показал красноречивое объявление, которое оставили его соседи по дому в лифте. В связи с возможными отключениями электроэнергии, жители дома, в котором живет артист, позаботились о тех, кто в это время может застрять в лифте.

В сторис на своей странице в Инстаграм Бедняков опубликовал фото коробки, которая стоит в углу лифта, а на ней сверху "послание". В нем говорится, что если вдруг кто-нибудь застрянет в лифте, то он может воспользоваться ее содержимым. Эта "аварийная" коробка вмещает успокаивающее, подгузники для взрослых, фонарик, салфетки, пакеты для мусора, воду и печенье.

"В лифте. Реалии нашего времени. Спасибо таким людям" — подписал фото Бедняков.

Стоит отметить, что таким же фото поделилась на своей странице и украинская актриса Ольга Сумская. Видимо они с Бедняковым живут в одном доме, ведь на фото одна и та же коробка.

"Наш лифт… Спасибо соседям за заботу в это тяжелое время!" – поблагодарила своих соседей артистка.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский телеведущий Андрей Бедняков заявил, что переводит свою официальную страницу в Инстаграме на украинский язык. А в июне Бедняков показал, как россияне превратили Мариуполь в мусорную свалку. Также шоумен растрогал стихом о своем родном городе.