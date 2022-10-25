Поклонники отметили, что малыш похож на папу.

Известный украинский телеведущий Анрей Бедняков и его жена, украинская актриса Настя Короткая 20 октября во второй раз стали родителями. Супруга подарила Беднякову сына, а спустя 5 дней после родов, опубликовала первое фото новорожденного малыша, и рассказала как проходят их первые дни.

Милым снимком Короткая поделилась на своей странице в Инстаграм. Актриса опубликовала два фото: на одном показала спящего Беднякова-младшего, а на втором снимке престала сама. Стоит отметить, что фото ярко показывает, что актрисе сложно справляться с двумя детьми без мужа.

"На первом фото: "счастливый младенец спунькает". На втором фото: "счастливая мамка охе***ает". Это ответ на все ваши смс: "Какая вы сильная женщина". Спасибо, что верите в меня больше, чем я в себя", – подписала новоиспеченная мама.

Отметим, что сейчас актриса и их с Бедняковым 7-летней дочерью Ксенией и новорожденным сыном находится в США, а сам телеведущий остался в Украине, или гастролирует по миру и ведет различные мероприятия в поддержку Украины. В апреле телеведущий, родом из Мариуполя, сообщил о смерти матери.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский телеведущий Андрей Бедняков заявил, что переводит свою официальную страницу в Инстаграме на украинский язык. А в июне Бедняков показал, как россияне превратили Мариуполь в мусорную свалку. Также шоумен растрогал стихом о своем родном городе.