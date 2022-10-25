"Хто наречений?": TAYANNA заінтригувала мережу знімками у весільній сукні (фото)

Шанувальники припустили, що весільна сукня — це образ нового кліпу артистки.

Відома українська співачка TAYANNA (наст. ім’я — Тетяна Решетняк), яка раніше представила спільний трек із Вірою Брежнєвою, підігріла увагу фанів до свого особистого життя. А все тому, що артистка несподівано для всіх з’явилася у весільній сукні, хоча раніше жодних натяків на таку важливу подію у її житті не було.

На своїй сторінці в Інстаграм Тетяна опублікувала чорно-білий знімок у шикарній білій сукні, яка супроводжувала гарною цитатою про мрії. Ті, хто давно стежить за творчістю та життям актриси, знають, що одне з її заповітних бажань — це створити міцну родину.

"Мрії приведуть тебе туди, куди ти хочеш. Мрій як умієш, щиро від щирого серця", — підписала фото співачка.

Шанувальники артистки засипали її компліментами та питаннями про привід такого вбрання у коментарях. Багато хто припустив, що це якийсь анонс нового кліпу, інші ж чекають радісних новин про швидке весілля співачки.

Варто зазначити, що в житті артистки вже був гіркий досвід із заміжжям. Вона була одружена з саунд-продюсером компанії Black Star Inc Єгором Глібом, який покинув її заради Ані Лорак. У пари залишився спільний син Даніель, якого співачка зараз виховує сама.

Раніше "Телеграф" писав, що рідний брат української співачки Tayanna (Тетяна Решетняк), відомий співак Міша Марвін вирішив повернутися до країни-агресора, щоб продовжити працювати з музичним лейблом Black Star. Також артист видалив усі пости із соцмереж про підтримку України.