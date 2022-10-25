"Кто жених?": TAYANNA заинтриговала сеть снимками в свадебном платье (фото)

Поклонники предположили, что свадебное платье — это образ для нового клипа артистки.

Известная украинская певица TAYANNA (наст. имя — Татьяна Решетняк), которая ранее представила совместный трек с Верой Брежневой, подогрела внимание фанов к своей личной жизни. А все потому, что артистка неожиданно для всех появилась в свадебном платье, хотя ранее никаких намеков на столь важное событие в ее жизни не было.

На своей странице в Инстаграм Татьяна опубликовала черно-белый снимок в шикарном белом платье, которое сопроводила красивой цитатой про мечты. Те, кто давно следит за творчеством и жизнью актрисы знают, что одно из ее самых желаний — это создать крепкую семью.

"Мечты приведут тебя туда, куда ты хочешь. Мечтай как умеешь, искренне от чистого сердца", — подписала фото певица.

Поклонники артистки засыпали ее комплиментами и вопросами о поводе такого наряда в комментариях. Многие предположили, что это некий анонс нового клипа, другие же ждут радостных новостей о скорой свадьбе певицы.

Стоит отметить, что в жизни артистки уже был горький опыт с замужеством. Она была замужем за саунд-продюсером компании Black Star Inc Егором Глебом, который бросил ее ради Ани Лорак. У пары остался общий сын Даниэль, которого певица сейчас воспитывает в одиночку.

Ранее "Телеграф" писал, что родной брат украинской певицы Tayanna (Татьяна Решетняк), известный певец Миша Марвин решил вернуться в страну-агрессор, чтобы продолжить работать с музыкальным лейблом Black Star. Также артист удалил все посты из соцсетей о поддержке Украины.