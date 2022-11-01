"У нього є чоловік, але для держави його немає": навіщо українка одружується з військовим

Жінка звернула увагу на питання легалізації одностатевих шлюбів в Україні

З початку повномасштабного вторгнення на захист України стали однаково гетеросексуальні та гомосексуальні люди, однак останні обмежені в праві укладати шлюб, про що йшлося у петиції щодо легалізації одностатевих стосунків. Тож українка вирішила вийти заміж за чоловіка, який воює і є представником ЛГБТ-спільноти, щоби він мав ті самі юридичні можливості, як і інші бійці.

Спеціалістка у сфері комунікацій Лєда Космачевська поділилася цією історією на своїй сторінці у Facebook. Жінка пояснила, чому вирішила прийняти пропозицію про одруження від військового, який не є її коханим і давно перебуває у відносинах із інших чоловіком.

Так, жінка отримала пропозицію від військового та погодилася стати його дружиною. Хоча у відносинах вони не перебувають. Космачевська пояснює, що прийняла пропозицію через те, що "президент України Володимир Зеленський дотепер не відповів на запит суспільства, виражений в законний спосіб шляхом підписання петиції про одностатеві шлюби".

"Я стану дружиною військового, який добровільно погодився захищати Україну і робить це від початку повномасштабного вторгнення. Я беру на себе відповідальність за пошук, упізнання, поховання, повідомлення родичам та знайомим. Це я, за необхідності, скажу лікарю, що мій чоловік хотів стати донором. Це я не буду просити священника про відспівування, бо мій чоловік цього не хотів. Це я виконаю його останню волю і я зустріну його перша, коли він повернеться з перемогою", — йдеться у дописі.

Разом із тим, жінка зізналася, що це не те, що вона хотіла і мала би робити, адже в неї є коханий, і він теж служить.

"В мого майбутнього чоловіка є чоловік. Вони разом 15 років. Але в юридичній площині України його не існує. Це несправедливо, страшно, боляче. Це забирає надважливе з життя одностатевих пар", — написала Космачевська.

Жінка сподівається, що в нашій країні будуть піклуватися про всіх громадян, не розділяючи за гендером та сексуальною орієнтацією.

Зазначимо, що закон надає ряд прав лише родичам військових, у тому числі щодо процедури видачі тіла загиблого. Також, наприклад, коханий чоловік військовослужбовця не отримав би грошову виплату, яку держава надає дружинам загиблих героїв.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо легалізації одностатевих шлюбів в Україні. Гарант нагадав, що на цю тему каже чинна Конституція.