Молодая жена Виктора Павлика поразила фото без макияжа

Екатерина Репяхова получила одобрительные отзывы, показав натуральную красоту

Украинская блогерша, жена певца Виктора Павлика — Екатерина (в девичестве Репяхова), которая сейчас с маленьким сыном отдыхает за границей, поделилась новыми фото.

На них девушка, младше своего мужа на 28 лет, похвасталась селфи без макияжа. Однако без маленького усовершенствования внешности не обошлось. Как призналась Екатерина, она часто обращается к мастерам салонов красоты, где ей делают перманент межвойки, пудровое напыление бровей, ламинирование и покраску ресниц.

"Селфи без макияжа. Как замечательно здесь можно разглядеть мою межвойку, брови и ресницы", — написала блогерша в Инстаграме до нового поста.

Подписчики поставили много лайков и написали комментарии: "Красивая", "Очень красивая", "Супер нежная", "Такая естественная. Такая настоящая и искренняя. Сейчас таких мало".

Напомним, что Виктор Павлик и Екатерина Репяхова связали себя узами брака в мае 2020 года. Из-за карантина паре пришлось отказаться от пышного торжества, и они просто расписались. А в январе 2021 года Репяхова объявила, что ждет ребенка. Малыш появился на свет в июне.

После полномасштабного вторжения россии в Украину жена Виктора Павлика улетала в Израиль с маленьким сыном. Уже перед отъездом в Украину в мае мальчик заболел. Позже Екатерина Репяхова призналась, что с взрослением ее сын Михаил начал требовать больше внимания и рассказала о "кризисе одного года".