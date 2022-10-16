Молодая жена Виктора Павлика умилила сеть снимками с подросшим сыном: отреагировал и сам звездный отец

Пока певец находится в Украине, его близкие отдыхают в Израиле

Украинская блогерша, жена 56-летнего исполнителя Виктора Павлика Екатерина (в девичестве Репяхова — ред.) выложила в соцсетях милые кадры вместе с маленьким сыном Михаилом. Сейчас семья известного певца находится в Израиле, где планирует пробыть там целый месяц.

Девушка, которой в 2022 году исполнилось 28 лет, написала в Инстаграме: "Когда твой ребенок счастлив, ты счастлива вдвойне…". С этим утверждением согласились многие подписчики блогерши.

Не прошел мимо и сам Виктор Павлик. Певец тоже отреагировал в комментариях, написав, что фото просто "космос".

Екатерина Репяхова сфотографировалась с сыном на фоне моря в Израиле

Напомним, что Екатерина Павлик вместе с маленьким сыном Михаилом решила отдохнуть, уехав на море к своим родственникам в Израиль. О своих планах блогерша рассказывала подписчикам ранее в сторис.

Напомним, что Виктор Павлик и Екатерина Репяхова связали себя узами брака в мае 2020 года. Из-за карантина паре пришлось отказаться от пышного торжества, и они просто расписались. А в январе 2021 года Репяхова объявила, что ждет ребенка. Малыш появился на свет в июне.

После полномасштабного вторжения россии в Украину жена Виктора Павлика так же улетала в Израиль с маленьким сыном. Уже перед отъездом в Украину в мае мальчик приболел — у него начало болеть колено, из-за чего поднялась температура и пропал аппетит. По признанию звездной мамы, она начала очень сильно беспокоится, ведь предполагала, что у ее сына может быть страшное заболевание, знакомое ее семье.

Ранее Екатерина Репяхова призналась, что со взрослением ее сын Михаил начал требовать больше внимания и рассказала о "кризисе одного года".