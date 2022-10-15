Вика из "НеАнгелов" разгневала украинцев, поздравив бойцов ВСУ в военной форме рф (фото)

После новой публикации Виктории не обошлось без высказывания Славы

Украинская певица Виктория Смеюха, бывшая солистка группы "НеАнгелы", обратилась к украинцам в Инстаграме, поздравив их в День защитников и защитниц, но нарвалась на негативную реакцию своих подписчиков, а также критику своей бывшей партнерши по дуэту Славы Каминской.

Дело в том, что певица опубликовала пост с фото, на котором она позирует в топе с расцветкой военной формы российской армии, а не с пикселем, как это принято в ВСУ.

"Этот пиксель – ассоциация с эрефией. У нас он совсем другой уже давно", "Надеюсь наши защитники не увидят то, что на вас форма раш***ов", "Хотя бы загуглила. Ничего, что рисунок рос.формы? У нас пиксель", — пишут в комментариях подписчики Смеюхи.

Слава Каминская отписала лаконичное "Ну зачем" со смеющимся до слез смайликом.

Кроме того Каминская опубликовала на своей странице в соцсети скрин поста своей бывшей партнерши из "НеАнгелов" и высмеяла ее: "И не пытай мене ту би ор нот ту би" (Ине спрашивай меня быть или не быть).

Как отличается форма украинских военных от оккупантов

Форма украинских военных пиксельная, грязно-желтого цвета, Нацгвардии — цвета "олива". Солдаты армии российского оккупанта одеты в камуфляж болотного цвета.

Украинские военные — носят пиксельную униформу, а оккупанты - носят болотный и зеленый камуфляж

Напомним, что звездный коллектив "Не Ангелы" распался в 2021 году, а чуть позже артистки устроили публичные разборки. Недавно в сети разгорелся скандал между Каминской и Смеюхой. Слава Каминская у себя в Инстаграме выложила видео, которое обидело ее бывшую подругу. В ответ девушка у себя в соцсетях опубликовала видео, на котором разрезает торт с фотографией бывшей коллеги по группе. После этого Каминская просто послала Смеюху.

После полномасштабного вторжения звезды замолчали, однако, как видим, ненадолго.

Ранее певица Камалия разгневала украинцев тем, что надела форму ВСУ. Кроме того, множество вопросов у пользователей сети вызвала и внешность артистки.