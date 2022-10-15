Віка з "НеАнгелів" розгнівала українців, привітавши бійців ЗСУ у військовій формі рф (фото)

Після нової публікації Вікторії не обійшлося без висловлювання Слави

Українська співачка Вікторія Сміюха, колишня солістка гурту "НеАнгели", звернулася до українців в Інстаграмі, привітавши їх у День захисників та захисниць, але нарвалася на негативну реакцію своїх підписників, а також критику своєї колишньої партнерки по дуету Слави Камінської.

Річ у тім, що співачка опублікувала пост з фото, на якому вона позує в топі з забарвленням військової форми російської армії, а не з пікселем, як це заведено у ЗСУ.

"Цей піксель — асоціація з ерефією. У нас він зовсім інший вже давно", "Сподіваюся наші захисники не побачать те, що на вас форма раш***ів", "Хоча б загуглила. Нічого, що малюнок рос.форми? У нас піксель", — пишуть у коментарях підписники Сміюхи.

Слава Камінська відписала лаконічне "Та за шо" зі смайликом, що сміється до сліз.

Крім того, Камінська опублікувала на своїй сторінці в соцмережі скрін посту своєї колишньої партнерки з "НеАнгелів" і висміяла її: "И не пытай мене ту би ор нот ту би" (І не питай мене бути чи не бути).

Як відрізняється форма українських військових від окупантів

Форма українських військових піксельна, брудно-жовтого кольору, Нацгвардії – кольори "олива". Солдати армії російського окупанта одягнені у камуфляж болотяного кольору.

Українські військові носять піксельну уніформу, а окупанти носять болотяний і зелений камуфляж

Нагадаємо, що зірковий колектив "НеАнгели" розпався у 2021 році, а трохи пізніше артистки влаштували публічні розбірки. Нещодавно в мережі розгорівся скандал між Камінською та Сміюхою. Слава Камінська у себе в Інстаграмі виклала відео, яке образило її колишню подругу. У відповідь дівчина у себе в соцмережах опублікувала відео, на якому розрізає торт із фотографією колишньої колеги по гурту. Після цього Камінська просто послала Сміюху. Після повномасштабного вторгнення зірки замовкли, проте, як бачимо, ненадовго.

Раніше Камалія розгнівала українців тим, що одягла форму ЗСУ. Крім того, безліч запитань у користувачів мережі викликала і зовнішність артистки.