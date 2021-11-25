"Та йди ти в ср*ку": Слава Камінська відповіла на випади Вікторії Сміюхи

Слава Камінська заявила, що для неї головне – щирість

Екс-солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська відповіла на скандальну заяву колишньої колеги по колективу Вікторії Сміюхи.

Про особливості роботи в "НеАнгелах" Слава Камінська розповіла у програмі "Слава+" на YouTube-каналі "Люкс ФМ".

Співачка зізналася, що вона могла брутально висловитись на адресу колеги по групі "НеАнгели", але, за її словами, Вікторія Сміюха теж досить часто нецензурно висловлювалася, але ніколи не зізнавалася у цьому. Крім того, Слава Камінська заявляє, що у групі були конфлікти, ініціатором яких була не вона. Тому, каже артистка, вона не збирається терпіти випади на свою адресу. У той же час співачка зазначає, що для неї краще все щиро відразу сказати, ніж таїти образи і бути нещирою, намагаючись здаватися всім гарною.

Також Слава Камінська заявляє, що спочатку контракт із продюсером Юрієм Нікітіним був підписаний лише у перші п’ять років. Після цього часу співачки могли піти у вільне плавання, але вони ще десять років працювали разом у групі "НеАнгели".

"Ніхто нікого силою не тримав у групі", — заявила Слава Камінська.

"Руденька" з "НеАнгелів" звернула увагу на те, що екс-продюсер Юрій Нікітін дозволив їй співати пісні гурту, тоді як в одному зі своїх останніх інтерв’ю Вікторія Сміюха заявляла, що екс-солісткам гурту заборонили використовувати репертуар колективу.

Нагадаємо, в Мережі спалахнув скандал між колишніми учасницями гурту "НеАнгели". Слава Камінська у себе в Instagram виклала відео, яке образило Вікторію Сміюху. У відповідь дівчина у себе в соцмережах опублікувала відео, на якому розрізає торт із фотографією колишньої колеги по групі.