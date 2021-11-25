"Да иди ты в ср*ку": Слава Каминская ответила на выпады Виктории Смеюхи

Слава Каминская заявила, что для нее главное — искренность

Экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская ответила на скандальные заявление бывшей коллеги по коллективу Виктории Смеюхи.

Об особенностях работы в "НеАнгелах" Слава Каминская рассказала в программе "Слава+" на YouTube-канале "Люкс ФМ".

Певица призналась, что она могла грубо выразиться в адрес коллеги по группе "НеАнгелы", но, по ее словам, Виктория Смеюха тоже довольно часто нецензурно выражалась, но никогда не признавалась в этом. Кроме того, Слава Каминская заявляет, что в группе были конфликты, инициатором которых была не она. Поэтому, говорит артистка, она не собирается терпеть выпады в свой адрес. В то же время, певица отмечает, что для нее лучше все искренне сразу сказать, чем таить обиды и быть не искренней, пытаясь казаться всем хорошей.

Также Слава Каминская заявляет, что изначально контракт с продюсером Юрием Никитиным был подписан только в первые пять лет. По истечении этого времени певицы могли пойти в свободное плавание, но они еще десять лет работали вместе в группе "НеАнгелы".

"Никто никого силой не держал в группе", – заявила Слава Каминская.

"Рыженькая" из "НеАнгелов" обратила внимание на то, что экс-продюсер Юрий Никитин разрешил ей петь песни группы, в то время как в одном из своих последних интервью Виктория Смеюха заявляла, что экс-солисткам группы запретили использовать репертуар коллектива.

Напомним, в Сети разгорелся скандал между бывшими участницами группы "НеАнгелы". Слава Каминская у себя в Instagram выложила видео, которое обидело Викторию Смеюху. В ответ девушка у себя в соцсетях опубликовала видео, на котором разрезает торт с фотографией бывшей коллеги по группе.