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"Назвала у**ищем": скандал между бывшими солистками "НеАнгелов" набирает обороты

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Виктория Смеюха 15 лет терпела унижения от Славы Каминской Новость обновлена 22 ноября 2021, 16:00
Виктория Смеюха 15 лет терпела унижения от Славы Каминской

Виктория Смеюха рассказала, что стало причиной ее скандального поста в Instagram.

Экс-солистка когда-то популярной группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха, начавшая свою сольную карьеру под псевдонимом VICTORIA, 15 ноября шокировала своих подписчиков в соцсети скандальным постом в соцсети, на котором разрезала торт с изображением своей коллеги Славы Каминской. 

Помимо этого, Виктория заявила, что за все время существования коллектива "НеАнгелы" она терпела буллинг и физическое насилие от своей коллеги. 

Смеюха стала гостьей программы "Ужин с Дороти" на ютуб-канале Алиной Доротюк, в котором рассказала почему 15 лет позволяла Славе Каминской унижать себя, об угрозах, которые несутся в ее адрес, и в принципе о конфликте между ней и Каминской. 

Виктория Смеюха призналась, что периодически страдала от унижений со стороны Каминской, которые часто переходили и в физические действия: удары, таскания за волосы, бросание вещей в друг друга. А что касается причин конфликта, то Славе они не нужны были. Как рассказала Смеюха, Каминская могла найти причину из ничего. К примеру одним из скандалов было опоздание Вики на 15 минут: за это Каминская впилась ей руками в волосы.

"Смешно сейчас вспоминать. Тогда у нас было 2 бутерброда, один из которых Слава съела, а второй, конечно, мой. Ну, я так чуть-чуть съела, а вторую часть оставила. "А почему ты мне не хочешь дать?", спросила Слава. Я говорю: "Ну, это же мой". И тогда, стакан полетел прямо в поезде, да. Я смогла отмахнуться" — вспомнила еще одну историю Виктория, которая произошла во время сильных снегопадов, когда девушки "застряли" в поезде.

Полное интервью Виктории Смеюхи: 

Стоит отметить, что Слава Каминская решила молча не выслушивать заявления своей коллеги. В четверг, 25 ноября, выйдет эксклюзивный ответ Славы Каминской, который она записала со Славой Деминым.

Напомним, что группа "НеАнгелы" распалась в марте 2021 года, после 15 лет существования на сцене.

Теги:
#НеАнгелы #Слава из НеАнгелов #Слава Каминская #Вика из "НеАнгелов" #Виктория Смеюха
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