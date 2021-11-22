"Назвала у**іщем": скандал між колишніми солістками "НеАнгелів" набирає обертів

Вікторія Сміюха розповіла, що спричинила її скандальний пост у Instagram.

Екссолістка колись популярної групи "НеАнгели" Вікторія Сміюха, яка розпочала свою сольну кар’єру під псевдонімом VICTORIA, 15 листопада шокувала своїх підписників у соцмережі скандальним постом у соцмережі, на якому розрізала торт із зображенням своєї колеги Слави Камінської.

Крім цього, Вікторія заявила, що за весь час існування колективу "НеАнгели" вона зазнавала булінгу та фізичного насильства від своєї колеги.

Сміюха стала гостею програми "Вечеря з Дороті" на ютуб-каналі Аліною Доротюк, у якій розповіла чомусь 15 років дозволяла Славі Камінській принижувати себе, про погрози, які несуть на її адресу, та в принципі про конфлікт між нею та Камінською.

Вікторія Сміюха зізналася, що періодично страждала від принижень з боку Камінської, які часто переходили й у фізичні дії: удари, тягання за волосся, кидання речей один одного. А щодо причин конфлікту, то Славі вони не потрібні були. Як розповіла Сміюха, Камінська могла знайти причину з нічого. Наприклад одним із скандалів було запізнення Вікі на 15 хвилин: за це Камінська вп’ялася їй руками у волосся.

"Смішно зараз згадувати. Тоді у нас було 2 бутерброди, один з яких Слава з’їла, а другий, звичайно, мій. Ну, я так трохи з’їла, а другу частину залишила. "А чому ти мені не хочеш дати?", спитала Слава. Я кажу: "Ну, це ж моя". І тоді, склянка полетіла прямо в поїзді, так. Я змогла відмахнутися" — згадала ще одну історію Вікторія, яка сталася під час сильних снігопадів, коли дівчата "застрягли" в потязі.

Повне інтерв’ю Вікторії Сміюхи:

Варто зазначити, що Слава Камінська вирішила мовчки не вислуховувати заяви своєї колеги. У четвер, 25 листопада, вийде ексклюзивна відповідь Слави Камінської, яку вона записала зі Славою Дьоміним.

Нагадаємо, що гурт "НеАнгели" розпався в березні 2021 року, після 15 років існування на сцені.