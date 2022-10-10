Жена Виктора Павлика рассказала о расставании с певцом: "Будем грустить"

Блогер решила на время распрощаться со звездным мужем ради отдыха

Украинский блогер Екатерина Павлик (Репяхова) решила на время распрощаться со своим звездным мужем, украинским исполнителем Виктором Павликом. Супруги воспитывают маленького сына Михаила.

Как сообщила девушка у себя в Инстаграме, не увидятся влюбленные целый месяц. "Впереди месяц разлуки с папой. Будем скучать", — написала блогер.

В свою очередь в комментариях сам Виктор Павлик написал простое "Грустно".

Дело в том, что молодая мама вместе с маленьким сыном Михаилом решила отдохнуть, уехав на море. О своих планах Екатерина рассказывала подписчикам ранее в сторис.

Напомним, что после вторжения россии в Украину 24 февраля жена Виктора Павлика переехала в Израиле с сыном Михаилом. Перед отъездом домой мальчик приболел — у него начало болеть колено, из-за чего поднялась температура и пропал аппетит. По признанию звездной мамы, она начала очень сильно беспокоилась, ведь предполагала, что у Михаила может быть страшное заболевание, знакомое ее семье.

Ранее Екатерина Репяхова призналась, что со взрослением ее сын Михаил начал требовать больше внимания от родителей, и рассказала о "кризисе одного года".