Дружина Віктора Павліка розповіла про розставання зі співаком: "Будемо сумувати"

Блогер вирішила на якийсь час розпрощатися із зірковим чоловіком заради відпочинку

Український блогер Катерина Павлік (Репяхова) вирішила на якийсь час розпрощатися зі своїм зірковим чоловіком, українським виконавцем Віктором Павліком. Подружжя виховує маленького сина Михайла.

Як повідомила дівчина у себе в Інстаграмі, не побачаться закохані цілий місяць. "Попереду місяць розлуки з татом. Будемо сумувати", — написала блогер.

У свою чергу у коментарях сам Віктор Павлік написав просте "Сумно".

Річ у тім, що молода мама разом із маленьким сином Михайлом вирішила відпочити, поїхавши на море. Про свої плани Катерина розповідала підписникам раніше у сторіс.

Нагадаємо, що після вторгнення росії в Україну 24 лютого дружина Віктора Павлика переїхала в Ізраїль із сином Михайлом. Перед від’їздом додому хлопчик захворів — у нього почало боліти коліно, через що піднялася температура і зник апетит. За визнанням зіркової мами, вона почала дуже турбуватися, адже передбачала, що Михайло може мати страшне захворювання, знайоме її родині.

Раніше Катерина Репяхова зізналася, що з дорослішанням її син Михайло почав вимагати більше уваги від батьків, і розповіла про "кризу одного року".