Молода дружина Віктора Павліка зворушила мережу знімками з підрослим сином: відреагував і сам зірковий батько

Поки співак перебуває в Україні, його близькі відпочивають в Ізраїлі

Українська блогерка, дружина 56-річного виконавця Віктора Павліка Катерина (у дівочості Репяхова — ред.) виклала у соцмережах милі кадри разом із маленьким сином Михайлом. Наразі родина відомого співака перебуває в Ізраїлі, де планує пробути там цілий місяць.

Дівчина, якій 2022 року виповнилося 28 років, написала в Інстаграмі: "Коли твоя дитина щаслива, ти щаслива подвійно…". З цим твердженням погодилися багато підписників блогерки.

Не пройшов повз і сам Віктор Павлік. Співак також відреагував у коментарях, написавши, що фото просто "космос".

Катерина Репяхова сфотографувалася із сином на тлі моря в Ізраїлі

Нагадаємо, що Катерина Павлік разом із маленьким сином Михайлом вирішила відпочити, поїхавши на море до своїх родичів до Ізраїлю. Про свої плани блогерка розповідала підписникам раніше у сторіс.

Нагадаємо, що Віктор Павлік та Катерина Репяхова зв’язали себе узами шлюбу у травні 2020 року. Через карантин парі довелося відмовитися від пишної урочистості, і вони просто розписалися. А в січні 2021 року Репяхова оголосила, що чекає на дитину. Малюк з’явився на світ у червні.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну дружина Віктора Павліка також відлітала до Ізраїлю з маленьким сином. Вже перед від’їздом до України у травні хлопчик захворів — у нього почало боліти коліно, через що піднялася температура та зник апетит. За визнанням зіркової мами, вона почала дуже турбуватися, адже передбачала, що її син може мати страшне захворювання, знайоме її сім’ї.

Раніше Катерина Репяхова зізналася, що з дорослішанням її син Михайло почав вимагати більше уваги і розповіла про "кризу одного року".