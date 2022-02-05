П’ять відомих українок, яким довелося утримувати своїх чоловіків

Часто роль глави сім’ї доводиться виконувати тендітним жінкам

Гендерні стереотипи у сучасному світі давно розвіялися. У тому, що жінка стає успішною у кар’єрі та може забезпечити всю сім’ю, немає нічого дивного. Звичайно, у світі ще є альфонси, які прагнуть прожити за рахунок жіночого гаманця. Однак у нерідких випадках саме сімейним чоловікам доводиться поступитися місцем глави коханій, щоб з її допомогою впоратися з усіма життєвими невдачами.

"Телеграф" розповідає про те, яким відомим жінкам довелося утримувати своїх чоловіків.

Катерина Репяхова (Павлік)

Молода дружина українського співака Віктора Павліка, яка перебуває у конфліктних відносинах із колишньою дружиною виконавця, була у ситуації, коли саме вона утримувала сім’ю. Як розповів в одному інтерв’ю Віктор Павлік, його дружина допомагала у фінансовому плані, коли під час локдауну були заборонені будь-які концерти. Катерина, як популярний блогер, давала реклами, тому годувальницею сім’ї на якийсь час стала саме вона.

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Анна Сєдокова

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра", співачка Анна Сєдокова підтримує свого чоловіка, баскетболіста Яніса Тімму. Минулого року виконавиця, родом з Києва, зізналася, що її коханий зазнає фінансових труднощів через роботу — Яніс залишив команду "Хімки", завдяки якій отримував близько мільйона доларів (понад 28 млн грн) на рік. Чоловіку довелося відлетіти в Америку, після чого росЗМІ почали писати про ймовірне розлучення пари. Проте пізніше Сєдокова написала, що у них все добре.

Світлана Лобода

Українська 39-річна співачка Світлана Лобода, яка давно живе та працює в Росії, перебуваючи у відносинах зі своїм колишнім цивільним чоловіком Андрієм Царем, не приховувала, що "тягне" на своїх плечах весь сімейний бюджет. Чоловік був зайнятий у балеті зірки, відповідно і отримував набагато менше. Спочатку Лободу не бентежила така ситуація, але згодом усе ускладнилося, і навіть народження дочки Євангеліни (2011) не врятувало стосунки подружжя.

Оля Полякова

В одному з випусків YouTube-проєкту "Дорослі дівчатка" з телеведучою Машею Єфросініною українська співачка Оля Полякова розповіла про те, як одного разу її чоловік, український бізнесмен Вадим Буряковський втратив усі гроші та залишився на межі розорення. За словами виконавиці, вона виходила заміж за "багатого чоловіка", який допомагав їй із музичною кар’єрою. Однак у Буряковського почалися проблеми із роботою. Ставши відомою Полякова утримувала сім’ю і нерідко дорікала чоловікові в тому, що вона заробляє більше за нього.

Лоліта Мілявська

Відома співачка, родом із Мукачево, Закарпатська область, забезпечувала свого п’ятого за рахунком чоловіка, російського тенісиста та фітнес-тренера Дмитра Іванова. Подружжя пробуло у відносинах 10 років (2010—2020 рр.). Цікаво, що не лише він жив на забезпеченні зірки, а і його родичі, а також коханка Іванова, косметолог із Білорусі Ольга Кулієва. Зазначимо, що роман Дмитра та Ольги почався ще за кілька років до розлучення з Лолітою.

Варто зазначити, що, попри проблеми з чоловіками, багатьом жінкам вдається стати матерями навіть після 40 років. Хто з голлівудських знаменитостей виховує дітей без допомоги чоловіків — дивіться у нашому матеріалі.