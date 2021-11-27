"Ти дуже нахабна тварюка": скандал між колишньою та нинішньою дружиною Віктора Павлика набирає обертів

Репяхова та Созаєва знову влаштували "перепалку" в соцмережах.

Молода дружина Віктора Павлика та його концертний директор Катерина Репяхова ще 6 років тому підкорила серце українського співака: заради нової коханої артист розлучився з Лорою Созаєвою. Точно це невідомо, але за словами Репяхової, Созаєвій відхід Павлика досі не дає спокою.

На своїй сторінці в Інстаграм Катерина повідомила, що така собі "одна людина", мабуть, натякаючи на колишню дружину Віктора Франковича, всіма способами намагається перешкодити її блогерській діяльності. Вона нібито найняла ботів, які "тероризують" рекламодавців Репяхової, внаслідок чого ті розривають із нею контракти.

Репяхова додала, що "ця людина" ніяк не може змиритися з її успіхами і відкрито бажає родині Катерини "все життя жити на орендованих квартирах".

"Спочатку в мене була істерика, сльози, нерви, страх" — зізналася Репяхова, але все ж таки вона вирішила взяти себе в руки.

Відповідь Созаєвої не забарилася. На своїй сторінці в соцмережі вона записала відео звернення до Репяхової, в якому попросила її заспокоїтись і не лізти до неї, звинувачуючи у тому, чого вона не робила.

У своєму відео Созаєва називає Репяхову дивною, а також обзиває тварюкою. І звичайно ж, не забула і згадати, що Катерина повела її чоловіка, хоча той нібито йти не хотів. Також Созаєва зазначила, що зараз Репяхова забороняє Віктору Павлику будь-яке спілкування з нею.

А у сторіс Созаєва вирішила закрити цю тему.

Після відеозвернення Созаєвої, Репяхова розмістила ще кілька сторіс, у яких заявила, що діятиме строго згідно із законом щодо того, хто перешкоджає її діяльності, зазначивши, що в її пості жодних конкретних імен названо не було.

Раніше "Телеграф" писав, що в мережі розгорівся ще один скандал: між екссолістками гурту "НеАнгели" Вікторією Сміюхою та Славою Камінською. Вікторія заявила, що за весь час існування колективу вона зазнавала буллінгу та насильства від своєї колеги.

Слава Камінська не стала терпіти образи з боку Сміюхи і прокоментувала її заяви в інтерв’ю телеведучому Славі Дьоміну.