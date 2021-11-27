"Ты очень наглая тварь": скандал между бывшей и нынешней женой Виктора Павлика набирает обороты

Репяхова и Созаева снова устроили "перепалку" в соцсетях.

Молодая супруга Виктора Павлика и его концертный директор Екатерина Репяхова еще 6 лет назад покорила сердце украинского певца: ради новой возлюбленной артист развелся с Лорой Созаевой. Достоверно это неизвестно, но со слов Репяховой, Созаевой уход Павлика до сих пор не дает покоя.

На своей странице в Инстаграм Екатерина сообщила, что некий "одной человек", видимо намекая на бывшую супругу Виктора Франковича, всеми способами пытается помешать ее блогерской деятельности. Она якобы наняла ботов, которые "терроризируют" рекламодателей Репяховой, в результате чего те разрывают с ней контракты.

Репяхова добавила, что "этот человек" никак не может смириться с ее успехами и открыто желает семье Екатерины "всю жизнь жить на съемных квартирах".

"Сначала у меня была истерика, слёзы, нервы, страх" — призналась Репяхова, но все же она решила взять себя в руки.

Ответ Созаевой не заставил себя ждать. На своей странице в соцсети она записала видео обращение к Репяховой, в котором попросила ее успокоится и не лезть к ней, обвиняя в том, чего она не делала.

В своем видео, Созаева называет Репяхову странной, а также обзывает тварью. И конечно же, не забыла и упомянуть, что Екатерина увела у нее мужа, хотя тот якобы уходить не хотел. Также Созаева отметила, сейчас Репяхова запрещает Виктору Павлику любое общение с ней.

А в сторис Созаева решила закрыть эту тему.

После видеообращения Созаевой, Репяхова разместила еще несколько сторис, в которых заявила, что будет действовать строго по закону в отношении того, кто препятствует ее деятельности, отметив, что в ее посте никаких конкретных имен названо не было.

Ранее, "Телеграф" писал, что в сети разгорелся еще один скандал: между экс-солистками группы "НеАнгелы" Викторией Смеюхой и Славой Каминской. Виктория заявила, что за все время существования коллектива она терпела буллинг и насилие от своей коллеги.

Слава Каминская не стала терпеть оскорбления со стороны Смеюхи, и прокомментировала ее заявления в интервью телеведущему Славе Демину.