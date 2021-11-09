Жизнь после развода есть: украинские знаменитости, которые нашли счастье во втором браке

Известные украинские артисты, которые на своем примере доказывают, что жизнь после развода есть.

Не всегда и не всем удается обрести долгожданное счастье с первого раза. Иногда, чтобы стать по-настоящему счастливым нужно пережить сложные расставания, и даже развод. Эти знаменитости на своем примере показывают, что можно найти свою любовь даже уже находясь в браке.

"Телеграф" рассказывает о пяти украинских звездах, которые стали счастливее лишь во вором браке.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк

Владимир Остапчук и Елена Войченко

Украинский телеведущий в октябре 2019 года признался, что разводится со своей супругой Еленой Войченко, с которой он воспитывал двоих детей. Оказалось, что их идеальная семья — лишь картинка, а шоумен более того, изменял Войченко. Пара развелась и довольно скандально. А спустя год, Владимир связал свою жизнь с Кристиной Горняк.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк

Виктор Павлик и Катерина Репяхова

Известный певец Виктор Павлик и его супруга Лариса Созаева прожили в браке больше 10 лет, но осенью 2019 года оказалось, что у артиста тайный роман с его концертным директором Катериной Репяховой, которая почти вдвое младше Павлика. Созаева начала грандиозный скандал, который продолжается и в 2021 году. А Виктор Франкович и Екатерина поженились в 2020 году, а в 2021 у них родился сын, которого назвали Миша.

Жены Виктора Павлика

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян

Пара познакомилась на съемках вокального шоу "Голос страны". Тоня отмечает, что сразу влюбилась в голос будущего мужа. На тот момент Арсен был женат, а Матвиенко уже пережила "жизненный урок" с отцом старшей дочери, которую родила в 17 лет. Но несмотря на различные пересуды Тоня и Арсен счастливы вместе.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян

Алина Гросу и Роман Полянский

Алина Гросу со своим первым мужем Александром

Популярная украинская певица летом 2019 года сыграла роскошную свадьбу со своим возлюбленным Александром, российским бизнесменом. Но спустя несколько месяцев их брак распался. Девушка около полугода скрывала свой развод, но все же призналась в этом. Сейчас Гросу активно занимается своей карьерой, найдя счастье в объятиях российского актера Романа Полянского.

Алина Гросу и Роман Полянский

Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева

Лидер известной группы "Океан Эльзы" познакомился со своей супругой еще в 90-х. Пара прожила вместе около 20 лет. Общих детей у них не было: Вакарчук лишь взял на себя обязанности отца для дочери Ляли от ее первого брака. Но в 2021 году пара развелась. А в конце августа стало известно, что артист впервые стал отцом — у него родился сын Иван. Кто мама малыша — неизвестно, но СМИ считают ею — Евгению Яцуту.

Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева

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