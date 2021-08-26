На выборах агитировала за Порошенко: что известно о предполагаемой матери ребенка Вакарчука
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В сети активно обсуждают вероятную девушку Святослава Вакарчука.
Лидер популярной украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук в июне 2021 года шокировал свои фанов новостью о разводе со своей супругой Лялей Фонаревой, после 20 лет брака. Однако эту новость с легкостью "перекрыла" информация, что музыкант впервые стал отцом.
Кто же родил артисту первенца? Этот вопрос сразу же вышел в топ запросов о Святославе Вакарчуке. И ответ найден. Предполагаемой девушкой и матерью ребенка Вакарчука является Евгения Яцута.
Что о ней известно?
Евгения Яцута — совладелица, директор и исполнительный продюсер компании Radioaktivefilm, которая занимается съемками рекламы международных брендов, клипов и сериалов.
Евгения родилась 27 июня 1982 года в Киеве. Там же и получила высшее образование, окончив КНУ имени Тараса Шевченко, получив диплом магистра психологии.
Судя по странице Яцуты в Фейсбуке, у нее есть дочь.
Стоит отметить, что 2 августа на своей странице в Фейсбуке Евгения озадачила своих подписчиков постом, в котором сообщила, что ищет няню для своих детей. Из чего можно сделать вывод, что таки она могла родить Вакарчуку сына.
Отметим, что на выборах президента, Яцута поддерживала Петра Порошенко.
А в описании страницы Евгении в Инстаграм говорится, что она путешественница. Ну и судя по фото в Фейсбуке (Инстаграм-страница закрыта) Евгения любит посещать новы страны.
Также, стоит отметить, что в 2017 году в постах "с сердечками" мелькал Денис Сонин. Видимо это экс-супруг Яцуты, ведь в описании его профиля говорится, что сестра Евгении — его своячка, а это сестра жены.
Напомним, что сообщается, что Святослав Вакарчук впервые стал отцом 19 августа, но в его пресс-службе дату рождения первенца музыканта опровергли. Однако "новую" дату не назвали. У лидера "ОЭ" родился сын, которого назвали в честь отца певца — Иваном.
Ранее, "Телеграф" писал, что группа "Океан Эльзы" стала хедлайнером праздничного концерта ко Дню независимости Украины. Музыканты закрывали шоу и исполнили наибольшее количество песен на сцене.
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