На выборах агитировала за Порошенко: что известно о предполагаемой матери ребенка Вакарчука

В сети активно обсуждают вероятную девушку Святослава Вакарчука.

Лидер популярной украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук в июне 2021 года шокировал свои фанов новостью о разводе со своей супругой Лялей Фонаревой, после 20 лет брака. Однако эту новость с легкостью "перекрыла" информация, что музыкант впервые стал отцом.

Кто же родил артисту первенца? Этот вопрос сразу же вышел в топ запросов о Святославе Вакарчуке. И ответ найден. Предполагаемой девушкой и матерью ребенка Вакарчука является Евгения Яцута.

Что о ней известно?

Евгения Яцута — совладелица, директор и исполнительный продюсер компании Radioaktivefilm, которая занимается съемками рекламы международных брендов, клипов и сериалов.

Фото Евгении Яцуты с Фейсбук

Евгения родилась 27 июня 1982 года в Киеве. Там же и получила высшее образование, окончив КНУ имени Тараса Шевченко, получив диплом магистра психологии.

Фото Евгении Яцуты с Фейсбук

Судя по странице Яцуты в Фейсбуке, у нее есть дочь.

Фото Евгении Яцуты с Фейсбук

Стоит отметить, что 2 августа на своей странице в Фейсбуке Евгения озадачила своих подписчиков постом, в котором сообщила, что ищет няню для своих детей. Из чего можно сделать вывод, что таки она могла родить Вакарчуку сына.

Отметим, что на выборах президента, Яцута поддерживала Петра Порошенко.

Фото Евгении Яцуты с Фейсбук

А в описании страницы Евгении в Инстаграм говорится, что она путешественница. Ну и судя по фото в Фейсбуке (Инстаграм-страница закрыта) Евгения любит посещать новы страны.

Фото Евгении Яцуты с Фейсбук

Фото Евгении Яцуты с Фейсбук

Фото Евгении Яцуты с Фейсбук

Также, стоит отметить, что в 2017 году в постах "с сердечками" мелькал Денис Сонин. Видимо это экс-супруг Яцуты, ведь в описании его профиля говорится, что сестра Евгении — его своячка, а это сестра жены.

Фото Евгении Яцуты с Фейсбук

Фото Евгении Яцуты с Фейсбук

Напомним, что сообщается, что Святослав Вакарчук впервые стал отцом 19 августа, но в его пресс-службе дату рождения первенца музыканта опровергли. Однако "новую" дату не назвали. У лидера "ОЭ" родился сын, которого назвали в честь отца певца — Иваном.

Ранее, "Телеграф" писал, что группа "Океан Эльзы" стала хедлайнером праздничного концерта ко Дню независимости Украины. Музыканты закрывали шоу и исполнили наибольшее количество песен на сцене.