СМИ сообщили имя девушки Вакарчука, которая родила ему сына

В сети рассекретили новую девушку Святослава Вакарчука.

Лидер украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук в июне 2021 года ошарашил поклонников новостью о разводе со своей супругой Лялей Фонаревой. После этого в сети сразу появились различны слухи о новой девушке певца, о которой никто ничего не знает.

А 25 августа стало известно, что у музыканта и его новой избранницы родился первенец — сын, которого назвали Иваном.

После этого интерес к таинственной новоиспеченной мамочке возрос и информации о том, что она работает в кинопродюсерской компании Radioactive стало мало.

Источники издания "Страна" разузнали, кто же является загадочной девушкой Вакарчука — это руководитель продакшн-компании Radioaktive Film Евгения Яцута.

Ранее, "Телеграф" писал, что выступление "Океана Эльзы" на Atlas Weekend в Киеве 9 июля потерпело фиаско, а вот на праздничном концерте ко Дню независимости Украины группа сорвала огромные овации и стала хедлайнером шоу.