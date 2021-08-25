Укр

СМИ сообщили имя девушки Вакарчука, которая родила ему сына

Автор
А. Барабан
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
139
СМИ сообщили имя девушки Вакарчука, которая родила ему сына Новость обновлена 25 августа 2021, 17:12
Святослав Вакарчук. Фото Инстаграм Святослава Вакарчука

В сети рассекретили новую девушку Святослава Вакарчука.

Лидер украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук в июне 2021 года ошарашил поклонников новостью о разводе со своей супругой Лялей Фонаревой. После этого в сети сразу появились различны слухи о новой девушке певца, о которой никто ничего не знает.

А 25 августа стало известно, что у музыканта и его новой избранницы родился первенец — сын, которого назвали Иваном.

После этого интерес к таинственной новоиспеченной мамочке возрос и информации о том, что она работает в кинопродюсерской компании Radioactive стало мало.

Источники издания "Страна" разузнали, кто же является загадочной девушкой Вакарчука — это руководитель продакшн-компании Radioaktive Film Евгения Яцута.

Ранее, "Телеграф" писал, что выступление "Океана Эльзы" на Atlas Weekend в Киеве 9 июля потерпело фиаско, а вот на праздничном концерте ко Дню независимости Украины группа сорвала огромные овации и стала хедлайнером шоу.

В США суд отказался прекращать дело ПриватБанка по ходатайству Коломойского
Новости США
В США суд отказался прекращать дело ПриватБанка по ходатайству Коломойского
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В США суд отказался прекращать дело ПриватБанка по ходатайству Коломойского
В США суд отказался прекращать дело ПриватБанка по ходатайству Коломойского
Дата публикации
Категория
Ключевые события первой 30-летки: что говорят известные украинцы
Ключевые события первой 30-летки: что говорят известные украинцы
Дата публикации
Категория
Знаменосец сборной завоевала первое "золото" для Украины на Паралимпиаде в Токио
Знаменосец сборной завоевала первое "золото" для Украины на Паралимпиаде в Токио
Дата публикации
Категория
Руководить Кривым Рогом после гибели мэра будет Вилкул
Руководить Кривым Рогом после гибели мэра будет Вилкул
Дата публикации
Категория
"Вы не подходите...": президент Эстонии разоткровенничалась, говоря о перспективах Украины в ЕС
"Вы не подходите...": президент Эстонии разоткровенничалась, говоря о перспективах Украины в ЕС