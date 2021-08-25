Рус

ЗМІ повідомили ім’я дівчини Вакарчука, яка народила йому сина

Дата публікації
Читати російською
Автор
162
ЗМІ повідомили ім’я дівчини Вакарчука, яка народила йому сина Новина оновлена 25 серпня 2021, 17:12
Святослав Вакарчук. Фото Інстаграм Святослава Вакарчука

У мережі розсекретили нову дівчину Святослава Вакарчука.

Лідер українського гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук в червні 2021 року ошелешив шанувальників новиною про розлучення зі своєю дружиною Лялею Фонарьовою. Після цього в мережі відразу з’явилися різні чутки про нову дівчину співака, про яку ніхто нічого не знає.

А 25 серпня стало відомо, що у музиканта і його нової обраниці народився первісток — син, якого назвали Іваном.

Після цього інтерес до таємничої новоспеченої матусі зріс і інформації про те, що вона працює в кінопродюсерской компанії Radioactive стало мало.

Джерела видання "Страна" дізналися, хто ж є загадковою дівчиною Вакарчука — це керівник продакшн-компанії Radioaktive Film Євгенія Яцута.

Раніше, "Телеграф" писав, що виступ "Океану Ельзи" на Atlas Weekend в Києві 9 липня зазнав фіаско, а ось на святковому концерті до Дня незалежності України гурт зірвав величезні овації і став хедлайнером шоу.

У США суд відмовився припиняти справу ПриватБанку за клопотанням Коломойського
Новини США
У США суд відмовився припиняти справу ПриватБанку за клопотанням Коломойського
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У США суд відмовився припиняти справу ПриватБанку за клопотанням Коломойського
У США суд відмовився припиняти справу ПриватБанку за клопотанням Коломойського
Дата публікації
Категорія
Керувати Кривим Рогом після загибелі мера буде Вілкул
Керувати Кривим Рогом після загибелі мера буде Вілкул
Дата публікації
Категорія
Прапороносець збірної завоювала перше "золото" для України на Паралімпіаді в Токіо
Прапороносець збірної завоювала перше "золото" для України на Паралімпіаді в Токіо
Дата публікації
Категорія
Кучма застеріг Зеленського від образ на адресу Путіна і пояснив, чому
Кучма застеріг Зеленського від образ на адресу Путіна і пояснив, чому
Дата публікації
Категорія
"Ви не підходите...": президент Естонії розговорилася, кажучи про перспективи України в ЄС
"Ви не підходите...": президент Естонії розговорилася, кажучи про перспективи України в ЄС