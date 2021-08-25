ЗМІ повідомили ім’я дівчини Вакарчука, яка народила йому сина

У мережі розсекретили нову дівчину Святослава Вакарчука.

Лідер українського гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук в червні 2021 року ошелешив шанувальників новиною про розлучення зі своєю дружиною Лялею Фонарьовою. Після цього в мережі відразу з’явилися різні чутки про нову дівчину співака, про яку ніхто нічого не знає.

А 25 серпня стало відомо, що у музиканта і його нової обраниці народився первісток — син, якого назвали Іваном.

Після цього інтерес до таємничої новоспеченої матусі зріс і інформації про те, що вона працює в кінопродюсерской компанії Radioactive стало мало.

Джерела видання "Страна" дізналися, хто ж є загадковою дівчиною Вакарчука — це керівник продакшн-компанії Radioaktive Film Євгенія Яцута.

Раніше, "Телеграф" писав, що виступ "Океану Ельзи" на Atlas Weekend в Києві 9 липня зазнав фіаско, а ось на святковому концерті до Дня незалежності України гурт зірвав величезні овації і став хедлайнером шоу.