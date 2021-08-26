На виборах агітувала за Порошенко: що відомо про ймовірну матір дитини Вакарчука

У мережі активно обговорюють можливу дівчину Святослава Вакарчука.

Лідер популярного українського гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук в червні 2021 року шокував свої фанів новиною про розлучення зі своєю дружиною Лялею Фонарьовою, після 20 років шлюбу. Однак цю новину з легкістю "перекрила" інформація, що музикант вперше став батьком.

Хто ж народив артисту первістка? Це питання відразу ж вийшло в топ запитів про Святослава Вакарчука. І відповідь знайдена. Ймовірною дівчиною і матір’ю дитини Вакарчука є Євгенія Яцута .

Що про неї відомо?

Євгенія Яцута — співвласниця, директор і виконавчий продюсер компанії Radioaktivefilm, яка займається зйомками реклами міжнародних брендів, кліпів і серіалів.

Фото Євгенії Яцута з Фейсбук

Євгенія народилася 27 червня 1982 року в Києві. Там же і отримала вищу освіту, закінчивши КНУ імені Тараса Шевченка та отримавши диплом магістра психології.

Фото Євгенії Яцута з Фейсбук

Судячи зі сторінки Яцути в Фейсбуці, у неї є дочка.

Фото Євгенії Яцута з Фейсбук

Варто зазначити, що 2 серпня на своїй сторінці в Фейсбуці Євгена спантеличила своїх підписників постом, в якому повідомила, що шукає няню для своїх дітей. З чого можна зробити висновок, що таки вона могла народити Вакарчуку сина.

Відзначимо, що на виборах президента, Яцута підтримувала Петра Порошенка.

Фото Євгенії Яцута з Фейсбук

А в описі сторінки Євгенії в Інстаграм йдеться, що вона мандрівниця. Ну і судячи з фото в Фейсбуці (Інстаграм-сторінка закрита) Євгенія любить відвідувати нові країни.

Фото Євгенії Яцута з Фейсбук

Фото Євгенії Яцута з Фейсбук

Фото Євгенії Яцута з Фейсбук

Також, варто відзначити, що в 2017 році в постах "з сердечками" миготів Денис Сонін. Мабуть, це ексчоловік Яцути, адже в описі його профілю йдеться, що сестра Євгенії — його своячка, а це сестра дружини.

Фото Євгенії Яцута з Фейсбук

Фото Євгенії Яцута з Фейсбук

Нагадаємо, що повідомляється, що Святослав Вакарчук вперше став батьком 19 серпня, але в його пресслужбі дату народження первістка музиканта спростували. Однак "нову" дату не назвали. У лідера "Океану Ельзи" народився син, якого назвали на честь батька співака — Іваном.

Раніше, "Телеграф" писав, що група "Океан Ельзи" стала хедлайнером святкового концерту до Дня незалежності України. Музиканти закривали шоу і виконали найбільшу кількість пісень на сцені.