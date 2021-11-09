Життя після розлучення є: українські знаменитості, які знайшли щастя у другому шлюбі

Відомі українські артисти, котрі на своєму прикладі доводять, що життя після розлучення є.

Не завжди і не всім вдається знайти довгоочікуване щастя з першого разу. Іноді, щоб стати по-справжньому щасливим, потрібно пережити складні розставання, і навіть розлучення. Ці знаменитості на своєму прикладі показують, що можна знайти своє кохання навіть вже перебуваючи у шлюбі.

"Телеграф" розповідає про п’ять українських зірок, які стали щасливішими лише у злодійському шлюбі.

Володимир Остапчук та Христина Горняк

Володимир Остапчук та Олена Войченко

Український телеведучий у жовтні 2019 року зізнався, що розлучається зі своєю дружиною Оленою Войченко, з якою він виховував двох дітей. Виявилося, що їхня ідеальна сім’я — лише картинка, а шоумен на додаток, за словами Олени, зраджував їй. Пара розлучилася і досить скандально. А через рік Володимир пов’язав своє життя з Христиною Горняк.

Володимир Остапчук та Христина Горняк

Віктор Павлик та Катерина Репяхова

Відомий співак Віктор Павлік та його дружина Лариса Созаєва прожили у шлюбі понад 10 років, але восени 2019 року виявилося, що в артиста таємний роман з його концертним директором Катериною Репяховою, яка майже вдвічі молодша за Павлика. Созаєва розпочала грандіозний скандал, який триває й у 2021 році. А Віктор Франкович та Катерина одружилися у 2020 році, а у 2021 у них народився син, якого назвали Мишко.

Дружини Віктора Павлика

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян

Пара познайомилася на зйомках вокального шоу "Голос країни". Тоня зазначає, що одразу закохалася у голос майбутнього чоловіка. На той момент Арсен був одружений, а Матвієнко вже пережила "життєвий урок" із батьком старшої дочки, яку народила у 17 років. Але попри різні пересуди Тоня та Арсен щасливі разом.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян

Аліна Гросу та Роман Полянський

Аліна Гросу зі своїм першим чоловіком Олександром

Популярна українська співачка влітку 2019 зіграла розкішне весілля зі своїм коханим Олександром, російським бізнесменом. Але через кілька місяців їхній шлюб розпався. Дівчина близько пів року приховувала своє розлучення, але все ж зізналася у цьому. Наразі Гросу активно займається своєю кар’єрою, знайшовши щастя в обіймах російського актора Романа Полянського.

Аліна Гросу та Роман Полянський

Святослав Вакарчук та Ляля Фонарьова

Лідер відомого гурту "Океан Ельзи" познайомився зі своєю дружиною ще у 90-х. Пара прожила разом близько 20 років. Спільних дітей вони не мали: Вакарчук лише взяв на себе обов’язки батька для доньки Лялі від її першого шлюбу. Але у 2021 році пара розлучилася. А наприкінці серпня стало відомо, що артист уперше став батьком – у нього народився син Іван. Хто мама малюка – невідомо, але ЗМІ вважають нею – Євгенію Яцуту.

Святослав Вакарчук та Ляля Фонарьова

Раніше "Телеграф" писав про п’ятьох українок, які не знайшли своє щастя з українцями і, вийшовши заміж за іноземців, не прогадали.