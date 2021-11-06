Топ-5 зірок, які завели дітей після 40 років (фото)

Причини, через які відкладається материнство, можуть бути різними

Незважаючи на те, що в більшості країн лікарі рекомендують жінкам народжувати первістків до 30 років, у житті ця планка все частіше відсувається у бік зі знаком плюс. Побудова кар’єри чи невдалі стосунки — причини, через які багато жінок не поспішають відчути радість материнства. Раніше ми писали, хто із відомих жінок стане мамою найближчим часом. На цей раз "Телеграф" розповідає, хто зі знаменитостей не побоявся народити свого первістка після 40 років.

Емма Томпсон, 40 років

Британська актриса Емма Томпсон народила єдину дочку Гайю (1999) у 40 років, коли вийшла заміж вдруге. Її чоловіком став актор Грег Уайз, з яким володарка двох "Оскарів" познайомилася на зйомках фільму "Розум та почуття". У пари також є прийомний син Тіндієбуа Агабу з Руанди, батьки якого загинули під час геноциду.

Ніколь Кідман, 41 рік

Австралійська актриса Ніколь Кідман у шлюбі з музикантом Кітом Урбаном народила свого первістка, дочку Сандей Роуз Кідман-Урбан, у віці 41 року. Через кілька років у пари з’явилася дочка Фейт Маргарет Кідман-Урбан, народжена сурогатною матір’ю. Також у Кідман є двоє прийомних дітей, які зʼявилися в шлюбі з Томом Крузом: дочка Ізабелла Джейн і син Коннор Ентоні.

Холлі Беррі, 41

Американська актриса Холлі Беррі народила дочку Налу від свого бойфренда, моделі Габліеля Обрі, в 41 рік. Другу дитину, сина Масео-Роберта, знаменитість зважилася народити у 46 років. Тоді Беррі перебувала у стосунках із французьким актором Олів’є Мартінесом.

Джина Девіс, 46

Американська актриса Джина Девіс обзавелася дітьми лише у 46 років. Тоді зірка фільмів "Бітлджус" та "Тельма і Луїза" народила доньку Алізе Кешвар, а в 48 років з’явилися хлопчики-близнюки — Кіан Вільям та Каїс Стівен. Девіс була одружена тричі. Останній шлюб, із пластичним хірургом Резу Джаррахі, тривав майже 17 років, і в 2018 році подружжя розлучилося.

На фото — Джина Девіс з дітьми та екс-чоловіком Резу Джаррахі

Лора Лінні, 49 років

Номінантка на три премії "Оскар", американська актриса Лора Лінні вперше стала мамою у 49 років — лише за місяць до свого 50-річчя. У другому шлюбі з агентом нерухомості Марком Шауером у актриси народився син Беннетт Армістід Шауер.

Актриса дуже ретельно приховує своїх дітей від папараці.

Раніше "Телеграф" писав, хто із знаменитих жінок звертався до пластичних хірургів і не пошкодував про це.