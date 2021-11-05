Такими їх уже ніхто не пам’ятає: топ-5 зірок, які змінили своє життя завдяки пластиці

Ці дівчата змогли утриматися і не переборщили зі змінами.

Немає межі досконалості — мабуть, ця фраза і штовхає багатьох зірок на кардинальні зміни у зовнішності. І якщо з фігурою: схуднути, накачати попу, і т.д., можна зробити ще задопомогою спорту та правильного харчування, як це, наприклад зробили знаменитості про яких ми писали раніше, то, щоб зменшити носик або підправити вилиці, потрібно звертатися до хірургів.

"Телеграф" представляє до Вашої уваги топ-5 голлівудських зірок, які не проти скористатися послугами пластичного хірурга.

Блейк Лайвлі

Дивлячись на цю голлівудську актрису і не скажеш, що колись вона відвідувала пластичного хірурга. Однак, якщо подивитися на фото Лайвлі до світової популярності можна знайти кілька відмінностей. Ринопластика, блефаропластика та корекція підборіддя допомогли їй стати голлівудською дівою.

Блейк Лайвлі — ідеальний приклад легкого "покращайзингу"

Скарлетт Йоханссон

Не бачити Йоханссон ролі Чорної вдови у фільмах Marvel, якби вона на самому початку своєї акторської кар’єри вона не зважилася на ринопластику, що зробило її ніс витонченішим.

Красуня змінила форму повік та носа

Дженіфер Еністон

Дженніфер Еністон — це безперечно стандарт краси і жіночності. Актрисі вдається виглядати у свої 52 на 25, і пластика тут не до чого. Артистка дотримується здорового способу життя і доглядає себе. Проте все ж таки носик свого часу вона все ж таки змінила.

Актриса змінила носа під час зйомок у серіалі "Друзі".

Меган Фокс

Секс-символ світового кіно Меган Фокс не завжди була такою. Не сказати, що актриса була негарною, природа нагородила її прекрасними даними, але все ж таки Меган вирішила себе вдосконалити себе. Артистка змінила вилиці, губи та форму носа та підборіддя.

Меган Фокс не приховує, що лягала під ніж хірурга.

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер вирішила міняти свою зовнішність ще з 17 років. До 23-х років дівчина встигла зробити кілька пластичних операцій: вона змінила брови, збільшила губи, груди та сідниці, зробила ринопластику.

Молодша з сімейства Кардаш’ян-Дженнер пішла стопами старших.

Раніше "Телеграф" писав, хто зі знаменитостей змінив стать і не пошкодував про це.