Топ-5 звезд, которые завели детей после 40 лет (фото)

Причины, по которым материнство откладывается, могут быть разными

Несмотря на то, что в большинстве стран врачи рекомендуют женщинам рожать первенцев до 30 лет, в жизни эта планка все чаще отодвигается в сторону со знаком плюс. Построение карьеры или неудачные отношения — причины, по которым множество женщин не спешат ощутить радость материнства. Ранее мы писали, кто из известных женщин станет мамой в ближайшее время. В этот раз "Телеграф" рассказывает, кто из знаменитостей не побоялся родить своего первенца после 40 лет.

Эмма Томпсон, 40 лет

Британская актриса Эмма Томпсон родила единственную дочь Гайю (1999) в 40 лет, когда вышла замуж во второй раз. Ее мужем стал актер Грег Уайз, с которым обладательница двух "Оскаров" познакомилась на сьемках фильма "Разум и чувства". У пары также есть приемный сын Тиндиебуа Агабу из Руанды, родители которого погибли во время геноцида.

Николь Кидман, 41 год

Австралийская актриса Николь Кидман в браке с музыкантом Китом Урбаном родила своего первенца, дочь Сандэй Роуз Кидман-Урбан, в возрасте 41 года. Через пару лет у пары появилась дочь Фэйт Маргарет Кидман-Урбан, рожденная суррогатной матерью. Также у Кидман есть двое приемных детей, которые появились в браке с Томом Крузом: дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони.

Холли Берри, 41

Американская актриса Холли Берри родила дочь Налу от своего бойфренда, модели Габлиэля Обри, в 41 год. Второго ребенка, сына Масео-Роберта, знаменитость решилась родить в 46 лет. Тогда Берри находилась в отношениях с французским актером Оливье Мартинесом.

Джина Дэвис, 46

Американская актриса Джина Дэвис обзавелась детьми только в 46 лет. Тогда звезда фильмов "Битлджус" и "Тельма и Луиза" родила дочь Ализэ Кешвар, а в 48 лет появились мальчики-близнецы — Киан Уильям и Каис Стивен. Дэвис была замужем трижды. Последний брак, с пластическим хирургом Резу Джаррахи, продлился почти 17 лет, и в 2018 году супруги развелись.

На фото - Джина Дэвис с детьми и экс-мужем Резу Джаррахи

Лора Линни, 49 лет

Номинантка на три премии "Оскар", американская актриса Лора Линни впервые стала мамой в 49 лет — всего за месяц до своего 50-летия. Во втором браке с агентом по недвижимости Марком Шауэром у актрисы родился сын Беннетт Армистид Шауэр.

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