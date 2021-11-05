"Конфлікт з одним із найвпливовіших людей Одеси": Лобода розповіла, чому 4 роки не давала концерти в Україні

Лобода заявила, що її приголомшливий успіх не давав спокою недоброзичливцям.

Українська співачка Світлана Лобода, яка довгий час живе та працює в Росії і лише нещодавно повернулася до України, розповіла, чому протягом 4-х років не давала концертів на батьківщині. Співачка звинуватила "впливову людину з Одеси" у зриві її концерту.

Про це зірка заявила в інтерв’ю Маші Єфросініній. Артистка стверджує, що зрив її концерту в Одесі в 2017 році був запланований однією "впливовою людиною", співачка уточнила, що це не був інший артист.

"У нас був конфлікт із однією дуже впливовою людиною в Одесі. Стався інцидент, про який я не хочу зараз говорити, але на момент зриву концерту ми про це не знали. Ситуація прояснилася буквально кілька років тому. Після того випадку ми з командою ухвалили рішення призупинити концерти в Україні", – сказала Лобода.

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"Паралельно зі зростанням моєї популярності мене і мою родину починають з усіх боків переслідувати журналісти. Куди б я не приїжджала, за мною полювали. Було завдання, я думаю, зробити моє життя нестерпним, тому що надто яскраво моя зірка горіла в той момент. Дрони літали над моїм будинком, це була кульмінація. Нам порадили на якийсь час виїхати ”, — відверто розповіла співачка.

При цьому, говорячи про Україну, співачка настільки розчулилася, що навіть у якийсь момент пустила сльозу.

Нагадаємо, що у 2017-му році концерт Світлани Лободи в Одесі було зірвано. Протестувальники проти концерту Лободи у місті почали кидати під ноги бажаючим його відвідати димові шашки та петарди. Співачку звинувачували в тому, що вона дає концерти в Росії та "підтримує цю країну". Після цього артистка кілька років не давала сольних концертів в Україні, перервавши це затишшя лише влітку цього року виступом в Одесі.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Ані Лорак розповіла, чому 7 років не давала концертів в Україні та звинуватила іншу українську артистку у "замовленні".