Потягнуло на Батьківщину? Слідом за Лорак інтерв’ю українському телеканалу дала Повалій

Артистка заінтригувала фанатів розмовою про щось дуже важливе і складне для неї.

Мабуть, серед українських співачок, які живуть і виступають в Росії, почався якось флешмоб: вони активно почали давати інтерв’ю для українських телеканалів. Слідом за Ані Лорак, яка вперше за 7 років дала інтерв’ю в Україні, на телеканал Інтер прийшла і співачка Таїсія Повалій.

На своїй сторінці в Інстаграм артистка анонсувала свою появу в одній з програм на каналі, прем’єра якої відбудеться 23 жовтня.

Повалій відзначила, що не могла відмовити "своєму улюбленому телеканалу", та й не мала права. Вона розуміла, що говорити про те, про що повторювалося сотні разів за її життя ніхто не буде, і в цей раз співачку чекає серйозна розмова. Однак яка саме, артистка не уточнила.

"Я трималася молодцем! Я себе хвалила за те, що я дуже сильна !!! Я вийшла з програми з високо піднятою головою!" — написала Повалій, додавши, що після запису програми проплакала півночі.

Раніше, "Телеграф" писав, що Таїсія Повалій шокувала своїх підписників зовнішнім виглядом. Артистка опублікувала коротке відео в соцмережі, на якому "сама на себе" не була схожа.