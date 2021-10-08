Укр

Потянуло на Родину? Вслед за Лорак интервью украинскому телеканалу дала сбежавшая в Россию Повалий

Автор
Анна Барабан
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Таисия Повалий анонсировала интервью на телеканале Интер Новость обновлена 08 октября 2021, 18:38
Таисия Повалий анонсировала интервью на телеканале Интер

Артистка заинтриговала фанатов разговором о чем-то очень важно и сложном для нее.

Видимо среди украинских певиц, которые живут и выступают в России, начался как-то флешмоб: они активно начали давать интервью для украинских телеканалов. Вслед за Ани Лорак, которая впервые за 7 лет дала интервью в Украине, на телеканал Интер пришла и певица Таисия Повалий.

На своей странице в Инстаграм артистка анонсировала свое появление в одной из программ на канале, премьера которой состоится 23 октября.

Повалий отметила, что не могла отказать "своему любимому телеканалу", да и не имела права. Она понимала, что говорить о том, о чем повторялось сотни раз за ее жизнь никто не будет, и в этот раз певицу ждет серьезный разговор. Однако какой именно артистка не уточнила.

"Я держалась молодцом! Я себя хвалила за то, что я очень сильная!!! Я вышла с программы с высоко поднятой головой!" — написала Повалий, добавив, что после записи программы проплакала полночи.

Ранее, "Телеграф" писал, что Таисия Повалий шокировала своих подписчиков внешним видом. Артистка опубликовала короткое видео в соцсеть, на котором "сама на себя" не была похожа.

Теги:
#Певица #Таисия Повалий
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