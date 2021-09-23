"Что с лицом?": изменившуюся Повалий перепутали с другой певицей (видео)

Таисию Повалий перепутали с 72-летней Аллой Пугачевой.

Украинская певица Таисия Повалий в последние годы строит карьеру в России. В Украине певица давно не проводила концертов и не появлялась на телевидении, из-за чего многие ее слушатели уже и забыли, как она выглядит.

Однако сейчас в Инстаграм артистки появилось новое видео, в котором она сообщила, что после отдыха в Испании возвращается в Киев. Ролик певица записала в темных очках, однако невооруженным глазом видно, как сильно изменилась внешность певицы. Кроме того, внимание на видео привлекает ее неаккуратная прическа. По мнению подписчиков, Повалий перестала быть похожа сама на себя.

"Что с лицом?", "Сначала не поняла, кто это вообще пока не прочитала комментарии. Что-то с ней не так", "Как постарела", "Ого, что с ней такое? Такая страшная, слишком много операций", "Мне показалась Пугачева едет, как похожи", "Да, грустно это видеть. Хорошо, что Моника Белуччи, красавица, не перекраивает себя, достойно стареет", "Как лицо изуродовала", — написали подписчики.

Нашлись и те, кому не понравилось, что Повалий возвращается в Киев. "А что в Киеве? Раша уже не подходит? Как не стыдно?".

Отметим, что после Революции Достоинства в 2014-м году Таисия Повалий выступала и жила в России. Ее попытки провести тур по городам Украины заканчивались протестами и бурей недовольства в соцсетях.