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"Що з обличчям?": постарілу Повалій переплутали з іншою співачкою (відео)

Автор
Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Таїсія Повалій Новина оновлена 23 вересня 2021, 13:05
Таїсія Повалій

Таїсію Повалій переплутали з 72-річною Аллою Пугачовою.

Українська співачка Таїсія Повалій в останні роки будує кар’єру в Росії. В Україні співачка давно не проводила концертів і не з’являлася на телебаченні, через що багато її слухачі вже й забули, як вона виглядає.

Однак зараз в Інстаграм артистки з’явилося нове відео, в якому вона повідомила, що після відпочинку в Іспанії повертається до Києва. Ролик співачка записала в темних окулярах, однак неозброєним оком видно, як сильно змінилася зовнішність співачки. Крім того, увагу на відео привертає її неакуратна зачіска. На думку дописувачів, Повалій перестала бути схожа сама на себе.

"Що з обличчям?", "Спочатку не зрозуміла, хто це взагалі поки не прочитала коментарі. Щось з нею не так", "Як постаріла", "Ого, що з нею таке? Така страшна, занадто багато операцій", "Мені здалася Пугачова їде, як схожі", "Так, сумно це бачити. Добре, що Моніка Белуччі, красуня, що не перекроює себе, гідно старіє", "Яке обличчя спотворене", — написали дописувачі.

Знайшлися й ті, кому не сподобалося, що Повалій повертається до Києва. "А що в Києві? Раша вже не підходить? Як не соромно?".

Відзначимо, що після Революції Гідності в 2014-му році Таїсія Повалій виступала і жила в Росії. Її спроби провести тур містами України закінчувалися протестами і бурею невдоволення в соцмережах.

Теги:
#Повалій #Співачка #Таїсія Повалій
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