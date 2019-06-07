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Таисия Повалий напугала фанатов внешним видом

Таисия Повалий напугала фанатов внешним видом
11:35 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На днях Таисия Повалий опубликовала в своем Instagram новое видео.

Таисия Повалий опубликовала новое видео, на котором видны изъяны пластических операций.

Украинская певица Таисия Повалий сейчас активно строит карьеру в России. Она много выступает на рубежом и ее часто номинируют на различные музыкальные премии там. Недавно певица выступила на концерте ко Дню победы от телеканала Интер. Она исполнила несколько тематических песен того времени, чем растрогала зрителей до слез.

На видео она запечатлела саму себя на фронтальную камеру своего смартфона с близкого от лица расстояния. Некоторые подписчики отметили, что внешность Таисии Повалий сильно изменилась из-за хирургических вмешательств. 

 
 
 
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#таисияповалий #повалий #taisiyapovaliy #tpovaliyofficial #povaliy

Публикация от Таисия Повалий (@tpovaliyofficial)

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Вот что пишут некоторые подписчики:

"Таечка, какая же вы красивая и сладкая!!! Выглядите обалденно! Молодильные яблоки едите, да? Но их на Бессарабке не продают", "Красавица!!! Как тебе идет все! И пробка и очки, и этот трек, и муж за рулем. Ты наша ослепительная и очаровательная!", "Таечка, вы излучаете — радость, счастье и обаяние, не смотря на дорожные пробки".

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Знаменитости, Певица, Таисия Повалий, Украинская певица.
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