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Лилия Ребрик восхитила поклонников цветущим видом

Лилия Ребрик восхитила поклонников цветущим видом
10:07 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Лилия - идеальный пример того, как можно совмещать успешную карьеру на ТВ и семейную жизнь.

Украинская телеведущая Лилия Ребрик опубликовала снимки с гастролей.

Любимица публики солнечная и позитивная Лилия Ребрик работает телеведущей на шоу Ранок з Україною на телеканале Украина. Каждое утро зрители программы встречают с улыбкой любимой знаменитости. Телезвезда — мама двоих дочерей и счастливая жена хореографа Андрея Дикого.

На днях Лилия Ребрик отправилась на гастроли с актерской труппой по городам Украины. Так, вчера ее команда посетила Запорожье, где выступила со спектаклем Ревизор. Лилия опубликовала в своем Instagram снимки, где она запечатлена с чемоданом и в легком розовом летнем платье возле входа в гостиницу где проживали артисты. 

 
 
 
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Мама виспалася, наїлася зеленого борщу і мандрує далі. Наступне місто- Дніпро)). Зустрічай #гастролі #ревізор

Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

"Мама виспалася, наїлася зеленого борщу і мандрує далі. Наступне місто — Дніпро. Зустрічай", — написала под фото телезвезда. 

Лилия Ребрик растрогала фото младшей дочери: фото

Поклонники принялись обсуждать новые снимки: "Лілія, Удачі Вам", "Вы просто умничка!", "Какая Вы позитивная, умница", "О! Родное Запорожье! И отель Интурист", "Красотка! Я восхищаюсь вами", "Ваууу. Оце так красотка. І не скажеш що мама двох діток. Але це ж просто Лілія Ребрик шалена і дика", "Платье шикарное", "Мне кажется наелась и Лиля не совместимые вещи".

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Знаменитости, Звезда, Лилия Ребрик, Телезвезда.
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