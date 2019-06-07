Лилия Ребрик восхитила поклонников цветущим видом

Новости шоу бизнеса: Лилия - идеальный пример того, как можно совмещать успешную карьеру на ТВ и семейную жизнь.

Украинская телеведущая Лилия Ребрик опубликовала снимки с гастролей.

Любимица публики солнечная и позитивная Лилия Ребрик работает телеведущей на шоу Ранок з Україною на телеканале Украина. Каждое утро зрители программы встречают с улыбкой любимой знаменитости. Телезвезда — мама двоих дочерей и счастливая жена хореографа Андрея Дикого.

На днях Лилия Ребрик отправилась на гастроли с актерской труппой по городам Украины. Так, вчера ее команда посетила Запорожье, где выступила со спектаклем Ревизор. Лилия опубликовала в своем Instagram снимки, где она запечатлена с чемоданом и в легком розовом летнем платье возле входа в гостиницу где проживали артисты.

"Мама виспалася, наїлася зеленого борщу і мандрує далі. Наступне місто — Дніпро. Зустрічай", — написала под фото телезвезда.

Поклонники принялись обсуждать новые снимки: "Лілія, Удачі Вам", "Вы просто умничка!", "Какая Вы позитивная, умница", "О! Родное Запорожье! И отель Интурист", "Красотка! Я восхищаюсь вами", "Ваууу. Оце так красотка. І не скажеш що мама двох діток. Але це ж просто Лілія Ребрик шалена і дика", "Платье шикарное", "Мне кажется наелась и Лиля не совместимые вещи".