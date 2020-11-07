Таисию Повалий перепутали с другой певицей

Певица Таисия Повалий в этом году впервые стала бабушкой замечательного внука. Ее сын, Денис Повалий назвал своего первенца Демьяном.

Артистка очень часто делится с подписчиками фотографиями и видео со своей личной жизни. Недавно Повалий опубликовала снимок, где она изображена перед зеркалом, объятым пламенем.

View this post on Instagram A post shared by Таисия Повалий (@tpovaliyofficial) on Nov 7, 2020 at 3:03am PST

Все бы ничего, но народную любимицу перепутали с российской певицей Валерией, о чем свидетельствуют оставшиеся комментарии ее поклонников.

Отметим, что в 2019 году экс-депутат от "Партии регионов", которая после Майдана жила в России, Таисия Повалий в 2019 году очень разозлила украинцев анонсом своего тура по городам Украины. Многие тогда пообещали артистке "горячий прием".

Ранее "Телеграф" сообщал, что 52-летняя певица Валерия в этом году станет бабушкой.