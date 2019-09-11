Скачать
Среда, 11.09.2019
Главные новости 10 сентября: перезагрузка власти, увольнение Болтона, презентация Apple и матч Украина - Нигерия
Главные новости 10 сентября: перезагрузка власти, увольнение Болтона, презентация Apple и матч Украина - Нигерия
Трамп продлил действие санкций за иностранное вмешательство в выборы
Трамп продлил действие санкций за иностранное вмешательство в выборы
Как Украина совершила камбэк в матче с Нигерией (Видео)
Как Украина совершила камбэк в матче с Нигерией (Видео)
Приметы и обряды на 11 сентября - Усекновение главы
Приметы и обряды на 11 сентября - Усекновение главы

Таисия Повалий скоро станет бабушкой: беременность невестки уже не скрыть (Фото)

Таисия Повалий скоро станет бабушкой: беременность невестки уже не скрыть (Фото)
10:02 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Денис Повалий, сын известной украинской певицы Таисии Повалий, скоро станет отцом.

Супруга Дениса Повалия поделилась новыми кадрами фотосессии, которую они устроили перед рождением ребенка.

Правда пол ребенка, невестка певицы так и не раскрыла. Светлана решила своим подписчикам дать возможность самим угадать пол будущего ребенка.

"Сюрприиииз! Как думаете кто там? Мальчонка или девчушка? Кто в теме – просьба не спойлерить", – написала Светлана, позируя с пушистым котом в руках. 

Американская телеведущая рассказала, на кого похож сын принца Гарри и Меган Маркл (Фото)

Как сообщалось, влюбленные познакомились в социальной сети, а поженились в 2015 году. О беременности жены Денис узнал 23 февраля, Светлана преподнесла ему в качестве подарка положительный тест на беременность.

Напомним, новое семейное фото Бабкин опубликовал на своей странице в Instagram. В подписи мужчина сообщил, что решил окрестить сына в церкви, в которой венчался со Снежаной.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дети, Беременность, Знаменитости, Рождение ребенка, Таисия Повалий, Денис Повалий, Супруга Дениса Повалия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 11 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Сегодня Усекновение главы Иоанна Предтечи: что категорически нельзя делать
03 Гороскоп на завтра, 11 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 С 1 октября начнет действовать новый тариф НЭК "Укрэнерго"
05 Приметы и обряды на 11 сентября - Усекновение главы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гончарук собирает заседание Кабмина
Гончарук собирает заседание Кабмина
Теплая осень, но готовимся к похолоданию: прогноз погоды 11 сентября
Последнее тепло: погода 11 сентября
&quot;Железный купол&quot;: Израиль нанес 15 авиаударов по сектору Газа в ответ на две ракеты
Израиль нанес 15 авиаударов по сектору Газа
Сегодня Усекновение главы Иоанна Предтечи: что категорически нельзя делать
Сегодня Усекновение главы Иоанна Предтечи: что категорически нельзя делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь