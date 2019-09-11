Таисия Повалий скоро станет бабушкой: беременность невестки уже не скрыть (Фото)

Супруга Дениса Повалия поделилась новыми кадрами фотосессии, которую они устроили перед рождением ребенка.
Правда пол ребенка, невестка певицы так и не раскрыла. Светлана решила своим подписчикам дать возможность самим угадать пол будущего ребенка.
"Сюрприиииз! Как думаете кто там? Мальчонка или девчушка? Кто в теме – просьба не спойлерить", – написала Светлана, позируя с пушистым котом в руках.
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Сюрприиииз! Как думаете кто там?) мальчонка или девчушка? (Кто в теме - просьба не спойлерить)photo by @bro.ducer
Как сообщалось, влюбленные познакомились в социальной сети, а поженились в 2015 году. О беременности жены Денис узнал 23 февраля, Светлана преподнесла ему в качестве подарка положительный тест на беременность.
Напомним, новое семейное фото Бабкин опубликовал на своей странице в Instagram. В подписи мужчина сообщил, что решил окрестить сына в церкви, в которой венчался со Снежаной.